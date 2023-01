El día en que el Burro Van Rankin reveló cómo era el ambiente en "Hoy"

Jorge el Burro Van Rankin se sinceró en una entrevista con Adela Micha al hablar de lo que sucede entre los conductores del programa matutino Hoy.

En un video publicado por el Burro en su cuenta de facebook, se ve a Adela preguntarle "¿cómo es neta el ambiente ahí en "Hoy"?

El conductor divide su respuesta en dos partes para referirse primero a los hombres y luego a las mujeres.

"Entre hombres, no he visto en siete años que llevo en 'Hoy'... siete años y tres productores, Carla Estrada, Reynaldo López y Magda Rodríguez, entre hombres nunca".

La entrevista es de 2020 y el Burro Van Rankin la recordó al compartir un fragmento de esa charla en la que explica que la relación con las mujeres del matutino es diferente.

"Entre mujeres sí (ha habido roces). Pero es normal, no es que yo esté hablando mal de ellas, es normal que si los ves diario y convives más con ellos que con tu familia. Yo he tenido roces con Andrea y he tenido roces con Gali una vez... y las amo, a las dos las amo pero tuvimos un roce y a los cinco minutos ya era de 'Perdón Gali, perdón burro'... y beso y... con Andrea igual".

Para "el Burro", esos roces entre los conductores nunca han pasado a ser problemas mayores o personales.

"Son roces normales", dice en la entrevista en la que también reveló cómo había retomado su relación con Luis Miguel tras años de estar distanciados.

El Burro Van Rankin fue conductor en el programa Hoy durante casi ocho años y salió del matutino en 2021 debido a que comenzó otros proyectos en programas de deportes y también con su propio canal.

