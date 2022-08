El desplante de Florinda Meza contra Anabel Gutiérrez en épocas de 'Chespirito'

El pasado domingo 21 de agosto se confirmó la muerte de la primera actriz Anabel Gutiérrez, quien dentro de décadas de trayectoria, destacó por su personaje de la mamá de 'La Chimoltrufia', en el programa 'Chespirito'.

Anabel aceptó la invitación de Roberto Gómez Bolaños de trabajar en su exitoso programa, como 'Doña María Espotaverderona Torquemada y viuda de Lascurain', pero no se esperaba lo que viviría con Florinda Meza.

En una entrevista con Óscar Uriel y Gaby Meza, Anabel recordó que era tantos corajes los que vivía con 'La Chimoltrufia' que hasta la regañaron los altos ejecutivos de Televisa.

"Yo hice una película escrita por él (Chespirito), 'Angelitos del trapecio', en 1959. Llegué a Televisa, y me dice 'Ve a vestuario' y yo escogí ese vestuario, porque a mí me gustaba mucho el personaje de 'la Chimoltrufia'. Hicimos el programa y me encantó, me quedé".

"Roberto era un pan, maravilloso, yo lo quise muchísimo como compañero de trabajo. Se trabajaba con él muy a gusto. Era lindísima persona, todos, María Antonieta, El Botija... Omito nombres", dijo en referencia a Meza. "Una vez estábamos grabando y me llama el licenciado Alatriste. Yo hacía muchos corajes con una persona... Entonces fui y me dijo Alatriste: 'De parte del señor Milmo, la próxima vez que usted salga llorando de un foro por un coraje que le hizo pasar esta persona (Florinda), la que se va de Televisa es usted'.

Es por eso que al referirse de Florinda Meza, Anabel Gutierrez dijo: "Ella, no digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil. Así es. Un día me dijo 'Te voy a llevar al camerino para enseñarte a ser actriz. Actriz eres de cine, pero de televisión, no'. Me dolió su comentario porque dije '¿Tantos años de carrera, tanta profesión y todo, y que me vengan a decir 'Te voy a enseñar a actuar'?'".