El contundente mensaje de Chiquis tras opinión de Bárbara de Regil sobre su cuerpo

Así como hay cuerpos, hay opiniones diferentes, y quedó más que demostrado ahora que Bárbara de Regil confesó lo que piensa del cuerpo voluptuoso de Chiquis, quien empodera a sus seguidoras a amarse a sí mismas sin complejos.

La prensa cuestionó a Bárbara de Regil sobre el cuerpo de Chiquis, así que respondió honestamente: “No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría. Se me hace como muy sexual, así como toda sexy”. Eso sí, dijo no le molestaría trabajar colaborar con la hija de Jenni Rivera: “Claro que me gustaría, ella es preciosa y muy linda de verdad”.

Las críticas brotaron contra Bárbara, y parece que la hija de Jenni respondió.

Aunque no menciona a Bárbara, el contundente mensaje que Chiquis escribió en su Twitter podría servir como respuesta a la controversia:

Como ese, Chiquis ha compartido recientemente otros mensajes de empoderamiento femenino:

En tanto, Bárbara de Regil siempre ha defendido la buena alimentación y el ejercicio, y hasta da clases de cardio motivacional.