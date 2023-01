El consejo de Selena que Bad Bunny debería aprender para NO maltratar a fans

Cuánta sabiduría tenía Selena Quintanilla a su corta edad y pese a su gran fama, en contraste con Bad Bunny, quien recientemente fue criticado por arrojar el celular de una fan que solo buscaba tomarse una foto con él.

El Conejo Malo quizá debería aprender mucho de la fallecida cantante, para valorar el cariño de sus fieles fans, en lugar de maltratarlos.

En una entrevista con Cristina Saralegui, le preguntó si siempre otorgaba fotos y autógrafos a sus fans pese a que no siempre estaba de buenas...

"Para mí es un halago totalmente. Cuando no me siento bien, al mismo tiempo es halago, porque ellos no saben de tu vida privada, ¿y cómo puedes quitarles ese poquito de imagen que tienen de ti, si los tratas mal?", dijo la reina del Tex-Mex.

Selena Quintanilla reiteró que, aunque estuviera con su familia, no se negaba a atender a los fans. Y cuando Cristina le preguntó qué opinaba de famosos que no eran como ella, sentenció:

"Para mí, ¿cómo puedes hacer eso si el público te colocó ahí? Ellos lo han hecho al artista, han comprado tus discos, y tienes que agradecer al público de esa manera, si ellos quieren autógrafos, les das el autógrafo, no va a tomar mucho tiempo".

Sin embargo, a Bad Bunny le molestó que una fan se quisiera tomar una foto y le arrojó el celular al agua. Incluso reiteró que lo veía como una falta de respeto.

