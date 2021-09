"Él compra a mi hija": Mamá de Kimberly Flores estalla contra Edwin Luna

Aunque Kimberly Flores ya está junto a Edwin Luna, la controversia a su alrededor continúa luego de que la mamá de la cantante criticó a su yerno por manipular y comprar a su hija.

En entrevista con 'Suelta la sopa', la señora Becky Colombani aseguró que quiere reconciliarse con su hija, luego de hablar mal de ella y su relación con el cantante de regional mexicano.

Y pese a que se dijo arrepentida, siguió con las críticas respecto al momento en el que Edwin fue por Kimberly al reality 'La casa de los famosos', donde él lloró, pero ella no.

“¿Que es lo que pensé? que la manipulación lo que estaba haciendo ese hombre la misma cosa que le hizo a Alma Cero que le cantó una canción dedicada a ella un show que nadie lo hizo tan perfecto como lo hizo él”, dijo la suegra de Edwin.

“Él tuvo miedo porque Kimberly estaba muy metida ahí podría haber sido que hubiera quedado entre las finales o algo así, cosa que a él no le convenía”.. Ella no lo quiere a él de hombre, ni él la quiere a ella, eso que ellos tienen no es amor, el amor no es eso que está poniendo una foto que te estás besando, el amor es el respeto, él no le tiene respeto”, señaló la mamá de la cantante.

Y aseguró: "Él compra a Kimberly, él compra a mi hija porque con ella puede hacer todo lo que no podía hacer con Alma Cero, ni con todas las mujeres que ha tenido solamente con ella. Pero le está costando muy caro, tan caro que me la puede dañar, si me toca a mi hija o le hace algo a mi hija, o le pasa algo, lo responsabilizó de todo".

Becky Colombani está muy segura: “Mi hija no es feliz, mi hija ella está viviendo lo que yo viví"

