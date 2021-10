"El color le va a cambiar": Toñita predice que Yalitza Aparicio dejará de ser muy morena

Cuando conocimos a Toñita en 'La Academia' hace casi 20 años, su imagen no era lo que se acostumbraba presentar en televisión, y a decir de ella, marcó una pauta en aquel momento.

Así lo reflexionó en entrevista con 'De primera mano', en donde habló sobre el color de piel, el caso de Yalitza Aparicio y confesó que le gustaría triunfar como la nominada al Oscar.

Toñita confesó que ha sufrido discriminación "por ser morena, yo creo que las morenas tenemos esa bronca, por eso dime, ¿a quién has visto hasta la fecha de protagonista de novela? No hay.

"Yalitza vino a revolucionar todo, pero en mis tiempos la única morena en este proyecto La Academia era yo. Y marcó una pauta en mi momento, hace 20 años, por ser morena".

La cantante comentó: "Yalitza, que tuvo una oportunidad grandísima, no dijo 'no' a esa oportunidad, y está perfeccionando su carrera y aún así no son para decir aplausos, son de 'ay, esa india fea’. Dices, 'Dios mío, ¿en qué país vivimos?'".

“¿Y sabes qué va a pasar con Yalitza? Somos de Veracruz, ella es de Oaxaca, somos personas de sol, yo caminaba media hora a la escuela y regresaba media hora bajo el sol, no usaba paraguas porque para mí era más ‘de andar cargando el paraguas que andarse cubriendo la carita y todo’. A lo que voy: ahorita Yalitza ya no va a estar asoleándose como antes y el color le va a cambiar‘", predijo Toñita.

"Pero no quiere decir que se quiera blanquear o no, simplemente porque ya no te expones al sol. Y te lo digo porque últimamente ¡ah cómo friegan! Me dicen ‘es que te blanqueaste’, ‘estás como Yalitza’, me dicen, ‘eres india y ya te olvidas y te has operado todo‘".

"Para empezar, número uno, yo no soy india, soy huasteca veracruzana y nunca he negado mis raíces, ni de dónde soy, ni quién soy, eso siempre lo tengo marcado como un nopalito, eso jamás. Número dos, ya quisiera ser yo Yalitza, tener todo lo que tiene, perdón, pero es la verdad", confesó Toñita.

El color de piel de Yalitza no ha cambiado tanto, pero sí su forma de vestir. Ahora utiliza Prada y Cartier:

