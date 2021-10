El calvario de Jorge Salinas: Le urge operarse la columna

En 30 años dentro de las telenovelas, Jorge Salinas ha interpretado a un minero, un doctor, un panadero, un albañil, un hacendado, un empresario y hasta un mariachi. Sin embargo, su personaje más complejo le llegó en este 2021 y, paradójicamente, no es el protagonista, pero sí un rol con una gran fuerza escénica y un fuerte mensaje a la sociedad.

En S.O.S Me estoy enamorando da vida a Vicente, un invidente, rol que ha significado un reto y un desafío emocional muy grande para él. Su carrera artística ha estado llena de satisfacciones profesionales, pero también de grandes pruebas en su salud; ha estado hospitalizado en plena grabación de un melodrama, el año pasado al terminar el rodaje de Te doy la vida se operó de la cadera, y ahora, un año después, tiene que regresar a los quirófanos, lo que le hará poner en pausa la actuación.

¿Qué ha sido lo más complicado de interpretar a una persona invidente? Lo más difícil es que es una ficción, no puedo hacerlo como si fuese en la vida real porque es una ficción; por más que me esfuerce, nunca voy a poder igualar a una persona ciega. Interpreto a un personaje emocionalmente complejo; físicamente puedo hacer el intento, pero lo emocional es lo más complicado. Con lo que estudié, con lo que me preparé y con lo que vi de otro compañero ciego, procuro hacer un personaje complejo emocionalmente. Yo procuro reflejar en la pantalla a un ser humano que quiere salir adelante con todo y sus limitaciones. Quiero trasmitir la claustrofobia y la oscuridad permanente en la que vive una persona invidente.

¿Qué pasaría si a ti te quitan los ojos? Cierra los ojos en un elevador e intenta salir, es muy complicado. Comprendí que hay gente que se sobrepone ante las adversidades, y hay personas que por un problema de amor se quieren matar. Sin duda, las capacidades emocionales son más fuertes que una discapacidad física.

¿Cambió tu percepción sobre las personas invidentes al interpretar a este personaje? No, a mí me educaron mis padres a ser incluyente y respetuoso con la vida, seas como seas, tengas los gustos que tengas, las preferencias sexuales que quieras; si no tienes una pierna, si tienes la cara quemada, eso no importa, eres un ser humano, y lo que importa es lo que tengas dentro, el alma, los sentimientos, la bondad, eso es lo importante. A las personas con alguna discapacidad, hay que tratarlas como seres humanos y no con lástima; hay que ayudarlas con energía, no con lástima.

¿Qué reconocimiento te merece que esta telenovela busque sensibilizar al televidente? Televisa es una casa productora incluyente; que el televidente se sensibilice, es cuestión de cada quien. Todos los proyectos en los que he participado han sido incluyentes, ya sea en la historia o en las oficinas; en más de 30 años en la empresa lo he visto. He hecho personajes discapacitados, y me gusta porque es un gran reto para mí, no por la discapacidad física, porque eso es más sencillo, sino por lo emocional.

¿Te has visto afectado emocionalmente por este personaje? Sí. No por haberlo hecho, sino por no haberlo hecho bien. Soy una persona que de entrada no veo lo que hago porque sé que no me va a gustar. Llego a mi casa lleno de dudas de si habré hecho bien esta escena o la otra, me cuestiono mucho, y al principio de interpretar a este personaje, hasta llegué a no dormir.

Tienes que hacerte una operación, pero la aplazaste por la telenovela… Así es, debo realizarme una cirugía de la columna cuanto antes.

¿Para cuándo pospusiste la operación? Al terminar las grabaciones de la telenovela me operaré, tomaré una pausa para ello.

¿Cómo haces para trabajar con el dolor que te produce la lesión que tienes en la columna? Sí ha sido fuerte grabar con el dolor, pero tengo que soportar, porque si no, la solución es operarme de una vez, y no puedo dejar un trabajo botado; tienes que aguantarte, ni modo, el médico te da medicinas para el dolor, pero el dolor no cesa, ahí está constante, latente. Aprendes a vivir con el dolor, pero eso no es calidad de vida. Terminando la novela me encomiendo a Dios, me pongo en manos del mejor doctor, y con mucha fe de que me deje caminando.

El año pasado también te viste afectado por un problema de salud en la cadera, ¿te sentiste discapacitado? No, porque es distinto. Sí tuve muchos impedimentos luego de operarme de la cadera (octubre 2020), pero primero caminé con andadera, luego con bastón, y gracias a las terapias pude recuperarme completamente, pero finalmente fue algo que se pudo corregir; hay personas que no tienen los recursos (económicos) suficientes para una prótesis, y el sistema de salud tampoco se las da.

