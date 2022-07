El antes y después del rostro de Romina Marcos tras su cirugía de nariz

Como parte de su transformación, Romina Marcos decidió operarse la nariz y someterse a otros procedimientos para perfilar su rostro y ya vimos los resultados.

La joven hija de Niurka Marcos se sometió a una lipopapada, rinoplastía y se quitó las bolas de Bichat, que le ayudaron a reducir sus mejillas.

La joven ya presumió su rostro luego de un par de semanas de recuperación tras visitar el quirófano del Dr. Ricardo Nader, un cirujano plástico certificado.

Romina Marcos

En sus redes sociales, Romina ha tenido que dar la cara ante las críticas, pues acostumbra a empoderar a sus seguidoras, pero otros consideran que no debería operarse si realmente se ama a sí misma.

En TikTok dio la cara: "Este es mi cuerpo y yo digo, yo te acepto como eres pero hay cosas en ti que no me gustan y si tengo la posibilidad de cambiarlas, las voy a cambiar. Te voy a decir una cosa, yo ahorita me operé pero si me pongo a hacer ejercicio y entonces de repente estoy toda flaca y fit pues también cambia mi cuerpo ¿no?".

Además de verse más guapa, la cirugía de nariz le ayudará a cantar mejor, pues Romina ha iniciado con paso firme su carrera como cantante. "Ayer les dije que era mi tabique, pero no... son los cornetes los que estaban muy grandes", explicó en sus historias de Instagram hace unos días.