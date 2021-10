El antes y después de Silvia Pinal en su mítica residencia en el Pedregal

Las anécdotas sobran cuando se trata de hablar de Silvia Pinal y su mítica residencia en el Pedregal, al sur de la Ciudad de México, que habita desde 1961, donde hay vivido su familia y tres de sus cuatro esposos.

La revista CARAS entrevistó a la gran diva de México para su edición de noviembre de 2021, por lo que presentó imágenes recientes de la actriz que atesora su vida entera en la residencia que construyó con el fruto de su trabajo.

A sugerencia de su padre, Luis G. Pinal, Silvia Pinal compró el terreno en el Pedregal de San Ángel cuando le renovaron su contrato de exclusividad con Gregorio Walerstein para filmar la película Cabo de hornos (1955) y la entrega de 65 mil pesos.

"Cambiar tanto de residencia crea el complejo de no tener casa. Por eso decidí hacer esta y no me he salido de ahí nunca. Es duro el reclamo de no tener un pasado: no tienes amigos, no echas raíces... Por eso me aferré a la idea de esta casa, a la que siempre vuelvo por lejos que vaya a un viaje", dijo a TVyNovelas hace unos años.

En su biografía, relata: "El arquitecto me preguntó: '¿Cómo quiere su casa?', 'Grande y con alberca', '¿Y la alberca de qué tamaño?', '¡Pues olímpica!'... ¡Qué bárbaro! Me construyó la alberca más grande del Pedregal y bien que valió la pena, cómo la disfrutamos, aunque años más tarde tuve que acortarla".

Algún tiempo la decoró con artesanías de Japón, por lo que su marido Gustavo Alatriste la llamaba "Japonesa".

El empresario que tenía mueblerías un día le dijo: "¿Qué quieres hacer, Japonesa? Quiero corresponder con algo a lo mucho que me has ayudado". Así que Silvia Pinal recordó su viejo sueño: Trabajar con Buñuel. Se hizo historia, pues el matrimonio hizo una mancuerna con Luis Buñuel que dio al mundo graves películas como 'Viridiana', ganadora de la Palma de Oro de Cannes. Fue en la casa de Silvia Pinal en el Pedregal donde se escribió el guion de la película Viridiana.

Y cómo olvidar que la casa también funcionó como set para María Isabel (1967) y El amor de María Isabel (1968), que doña Silvia protagonizó.

A lo largo de 60 años, sus espacios se han acoplado a diversos estilos y modas favoritos de la primera actriz. "Es la casa de mis sueños, fruto de mi trabajo y esfuerzo. También se casaron aquí Alejandra y Frida Sofía. La amo y todavía la disfruto mucho, acompañada con mis hijos y nietos. Aquí está construida mi vida entera: vivencias, recuerdos... No me puedo ir de aquí".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!