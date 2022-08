"El amor siempre será la vía": Paola Rojas revela su fórmula para encontrar la felicidad

Paola Rojas madruga todos los días, se alista y se muestra impecable ante los millones de personas que sintonizan su noticiero en las estrellas. Ahí se vuelve cómplice del espectador recorriendo los sucesos acontecidas por el mundo como si fuera una responsabilidad no establecida. Sonríe, hace amenos los momentos simples y vuelve inspiradoras docenas de historias de entrevistados que disfrutan ser escuchados con respeto y cordura.

También imparte conferencias, como si ser una madre ejemplar y una profesional de alto nivel no le bastara. ¿El tema? La felicidad, y con ese pretexto abrió su corazón a TVyNovelas.

Das un mensaje brutal respecto a la felicidad, ¿eres feliz? Sí, para mí es una convicción; literal, es lo que nos toca construir todos los días, desde luego construir comunidad y construir muchas cosas y de esta manera llegar a la felicidad.

¿Es complicado lograrlo estando tan cerca de la noticia y tener la responsabilidad de narrar todo lo que pasa? Sí, claro; luego hasta yo me angustio, pero busco constantemente tratar de compartir historias con otro perfil, noticias de otra manera, mostrar historias más inspiradoras. Claro, no puedo dejar de llevar las historias fuertes que pasan, pero sí prefiero acompañarlas de otra información aleccionadora, emotiva o que puede inspirar a alguien por la mañana.

Eso es muy lindo… Sí, porque para mí todo esto va más allá del periodismo, es una misión; así lo vivo y así lo entiendo por que esto llega mucho más allá de informar.

¿Siempre lo viste necesario? Sí, y creo que me marcó más en la pandemia, porque la gente estaba angustiada, adolorida y con una necesidad de tener salud emocional totalmente apremiante. De verdad me pregunté cómo podía yo ayudar en eso.

Viste una oportunidad… Claro, porque el único enlace con el exterior era la televisión, y era importante llevar algo por esa vía, algo que de alguna manera los hiciera sonreir.

¿Te ayudaste de algo más en los tiempos difíciles? Sí, a mí me gusta mucho hacer ejercicio; si no entreno, no me siento a gusto. También en la pandemia me obligué un poco a meditar.

¿Tienes una red? Siempre encuentras; una red se construye más que con tiempo, con amor; cuando tienes a gente querida, tienes una red garantizada; eso es lo crucial en la vida. El amor, siempre será la vía.