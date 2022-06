El amor les duró cuatro meses; Eiza González y Jason Momoa se separan

Eiza González y Jason Momoa comenzaron a salir hace cuatro meses. La actriz mexicana deslumbró a Momoa con sus intervenciones en alfombras rojas y eventos sociales y el flechazo final fue cuando Eiza desfiló en la gala del Met.

A partir de ese momento comenzaron a buscar la manera de pasar más tiempo juntos, a pesar de que sus agendas de trabajo eran un obstáculo que les impedía coincidir en muchas ocasiones.

"Se están conociendo, todavía no hay nada en firme", se supo a finales de mayo, cuando la idea de que estaban enamorados ya no se podía ocultar.

Sin embargo, la distancia y la diferencia en los proyectos de trabajo terminaron por imponerse y la revista People anunció que la incipiente relación de la mexicana con Momoa ha terminado.

De acuerdo con la revista, un amigo del actor explicó: "No es que Momoa no se lo estuviera tomando en serio per con sus hijos, él no iba a involucrarse rápidamente en una relación. Él todavía siente mucho amor por Lisa (Bonet, su ex) y hay mucho respeto entre ellos; es algo que les importa mucho".

El fugaz romance entre Eiza y Jason comenzó en febrero. Él había anunciado en enero su separación de Lisa por lo que fue sorpresivo que comenzara una relación con la actriz mexicana.

El mayor signo de que había algo enre Momoa y González fue en abril, cuando se les comenzó a ver cada más veces juntos y el actor incluso asistió al estreno de "Ambulance", película de Eiza.

Sin embargo, People confirmó que la separación se debió al poco tiempo que pasaban junto y a que descubrieron que tenían proyecciones diferentes ya que mientras la mexicana pensaba en un noviazgo más formal, para Jason era una relación no tan seria.