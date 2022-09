El alucinante aspecto de Olivia Collins en bikini a sus 64 años (FOTOS)

Además de confesar recientemente que tiene un problema de sordera desde jovencita, Olivia Collins acapara titulares porque presumió que a sus 64 años tiene un cuerpazo impresionante que solo confirmaría que su belleza sí es eterna.

Y es que la actriz posó recientemente en su cuenta de Instagram y mostró un abdomen marcado, piernas torneadas y una figura espectacular que pocas mujeres de la tercera edad podrían presumir.

Desde que comenzó su carrera, Olivia destacó por su talento y belleza, pero con el paso del tiempo impresiona por conservarse intacta. Ahora así describe la vida: “Cuando te caes bien, te quieres, te cuidas y te aceptas, como te sientes por dentro te muestras por fuera. La edad cronológica va por su cuenta, pero la edad biológica podemos controlarla enormemente poniendo atención y siendo coherentes con todo lo que nos hace sentirnos bien y sanos. ¡Y que no falten la intención ni la actitud!”.



Eso sí, a Olivia no le da pena decir que es una mujer de la tercera edad y afronta orgullosa el paso del tiempo: "Creo que todavía aguanto, pero ya sé que llega la edad, y aunque nos pongamos miles de cosas, la edad es inevitable y hay que vivirla con dignidad".

Otras señoras de la tercera edad piensan que es más joven.

Hace unos meses, en entrevista con TVyNovelas, nos dijo cómo acepta la edad: “Mi actitud es de una mujer joven y eso me ayuda muchísimo; a veces siento que hasta puedo volar. Estoy consciente de que el tiempo pasa y debo hacer otro tipo de papeles, pero yo encantada si me dan personajes de mamá o de abuelita, porque ya lo soy”.

¿Qué estarías dispuesta a hacer para ser siempre bella? Estar saludable; lo primero es estar bien por dentro para poder reflejarlo. Y aunque haya muchas alternativas de cirugías y tratamientos, la edad no se detiene, lo que nos queda es aceptar nuestras arrugas con dignidad, y yo prefiero hacerlo con sabiduría. Así es el curso de la vida, yo no estoy dispuesta a cambiar mi fisonomía para ser más joven, hay que tener la prudencia para saber hasta dónde no. Claro, no te niego que podemos recurrir a algunas ayudaditas que nos da el bótox, pero sin abusar, porque ya no hay manera de evitar el paso de los años.

¿No te saca de onda caer en cuenta que pasas de los 60 años? No, al contrario. Me pasó que cambiando mi licencia de conducir pasé a la fila de la tercera edad y las señoras que estaban ahí me pedían que me saliera, que no tenía la edad. Entonces lo tomé con mucho humor.

