El Tío Gamboín y los personajes que fueron sus sobrinos: de Chabelo al gato GC

Hoy hace 104 años nació Ramiro Gamboa, al que muchas generaciones de niños mexicanos conocieron como el Tío Gamboín, personaje entrañable que a lo largo de más de medio siglo fue símbolo del entretenimiento infantil.

Su leyenda comenzó cuando hizo un dueto cómico con el Panzón Panseco en un programa de radio en el que intercalaban los roles de bufón. Por ejemplo, Panseco lo atizaba diciendo: Gamboa es tan tonto que cree que hay trenes que van al Paso y trenes que van a trote”.

En los años cincuenta da el salto a la televisión ya con ciertos rasgos de la personalidad que lo harían popular entre los niños: una mezcla de severidad y dulzura con las que regañaba a Chabelo. Juntos hicieron primero comerciales de televisión y luego ‘Carrusel musical’, un programa en el que nació la idea de que que Chabelo fuera un niño eterno a pesar de su tamaño. Ramiro era su “papá Gamboa”.

En la década de los setenta crea ‘Una tarde de tele’, en la que ya aparece como el Tío Gamboín, un personaje que solía presentar juguetes durante el programa. Ahí nace, además, la frase por la que muchos lo recuerdan: “No me fallen sobrinos, no me fallen”.

En esa época se integró GC, un gato con el que hizo el programa 'Súper vacaciones', que consistía en segmentos que se intercalaban en las caricaturas que se transmitían durante el lapso de vacaciones escolares.

Hacia finales de los ochenta, el Tío Gamboín comenzó a tener problemas en el corazón y finalmente muere el 29 de diciembre de 1992.