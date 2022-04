El "Simi Potrillo", Emmanuel Mercado, sigue en pleito legal con Alejandro Fernández

En el 2020, Alejandro Fernández levantó polémica debido a una demanda que ejerció en contra de Emmanuel Mercado, un imitador del cantante que se hace llamar el Simi Potrillo. En aquella época, Mercado estaba a unos días de ofrecer un show en Guadalajara, Jalisco, cuando le comunicaron que el equipo de abogados de la familia Fernández acudió al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) para defender la procedencia legal del nombre artístico del Potrillo, por lo que la fecha tuvo que ser cancelada. Pero, ¿qué ha pasado con el caso? El propio Simi Potrillo nos cuenta su versión en exclusiva.

Primero que nada, ¿quién es el Simi Potrillo? Es Emmanuel Mercado, y este mes cumplo 15 años de carrera como imitador. Simi Potrillo nació por ahí del 2010, me lo pusieron en San Luis Potosí unos amigos porque decían que “era lo mismo, pero más barato”. Y así se me quedó.

¿Sólo imitas a Alejandro Fernández? No, en mi show imito a varios artistas como Juan Gabriel, Valentín Elizalde, José Alfredo Jiménez y Christian Nodal, entre otros, además de Alejandro Fernández. Aparte de eso, mi espectáculo tiene un espacio de comedia, no sólo de imitaciones, y es algo que el público disfruta mucho.

¿Qué te ha dado el imitar al Potrillo? Yo creo que lejos de un tema de dinero, me ha dado mucha, mucha felicidad, porque fue el personaje que me hizo acercarme a los escenarios, que era mi sueño desde niño.

¿Cómo decidiste ser imitador? Para serte sincero, ese no era mi sueño. Yo quería ser cantante en un principio, pero se me dio la imitación y fue la que mwe abrió las puertas del medio artístico.

¿Cómo fue tu problema legal con Alejandro Fernández? Se dio a principios de 2020, pero ya traía un antecedente un año antes. Ya tenía todo listo para ofrecer un show, cuando llegaron unas personas a informar que había una supuesta demanda en mi contra y pedían que no se llevara a cabo el evento. Después se me informó en mi domicilio de la supuesta demanda, y fue algo muy fuerte.

¿Por qué? Yo estaba en Las Vegas por invitación de un amigo para distraerme, porque un par de meses antes había perdido a mi padre. Un día me llamó mi esposa y me informó de lo que estaba sucediendo. Después me citaron en la Ciudad de México, y con lo que estaba pasando, no tuve tiempo de asesorarme ni entendía lo que estaba pasando.

¿Qué decidiste hacer? Pedimos que se aplazara la reunión; se me concedió, y fue cuando se detonó la pandemia y se postergó sin saber fecha cierta de la reunión. En marzo de 2021 nos volvieron a citar, no pude asistir porque iba a nacer mi bebé, pero mandé mi respuesta con los abogados y se dio un plazo de cuatro o cinco meses para ver qué pasaba, pero ya no he sabido nada.

¿Todo esto te afectó? ¡Claro! Esta noticia se dio a conocer en medios internacionales y nacionales. A pesar de que hubo ciertas muestras de apoyo de la gente y de los medios de comunicación, la realidad es que generó incertidumbre e inseguridad en las personas que te contratan para sus eventos. Yo no quiero broncas ni que se me llegue a cancelar.

¿Ha habido un acercamiento con el cantante para arreglar las cosas? No, no ha habido ni una culminación ni nada. Aparte, yo jamás he puesto el nombre de él en alguna publicidad. Yo soy un imitador y uso una palabra compuesta.

¿Quiere decir que donde te presentes hay peligro de que te puedan multar? Mientras que no haya una determinación de un juez, pues yo no tendría por qué no presentarme.

¿Qué le pedirías al cantante? Quiero la oportunidad de trabajar y que se aclare todo esto.