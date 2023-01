El Potro y Manelyk le huyen al matrimonio y nos dicen sus motivos

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ LUIS RAMOS Y OCTAVIO LAZCANO. Se conocen muy bien, son grandes amigos, entre los dos suman casi veinte millones de seguidores en Instagram y cautivaron al público en la edición Campeón de campeones del reality Las estrellas bailan en Hoy.

En algunos pensamientos, Manelyk y Luis “el Potro” Caballero pudieran tener sus diferencias, pero si en algo coinciden es que contraer matrimonio este 2023 no es una opción para ellos.

“LOS HOMBRES PREFIEREN A UNA MUJER SUMISA Y ESA NO SOY YO”

Para Mane vestirse de blanco con todo y velo para caminar hasta un altar es cuestión del pasado: “casarse era el sueño de la mujer de antes, ahora es ser líder, empresaria, trabajadora, es ser una mujer que no tenga que pedirle nada a nadie, ni estar estirando la mano para que el marido le dé dinero, eso ya pasó de moda. Ahora, las mujeres queremos destacar por ser unas ching…”, expresó.

Sin embargo, la generadora de contenido en redes sociales resaltó que se puede combinar la faceta de mujer empresaria con la de esposa: “Ser empoderada no te quita la ilusión de casarte, pueden ir de la mano, pero siendo sincera está un poco complicado y siento que el machismo en México aún está elevado. Los hombres prefieren tener a una mujer sumisa que haga lo que ellos quieran, que no digan nada, que no trabaje y prácticamente esa no soy yo”, aseguró.

Manelyk jura que está soltera y aunque los pretendientes no dejan de llegar, aún no ha aparecido su verdadero príncipe azul. “No tengo un prototipo de hombre ideal, con que llegue el valiente a mi vida que no le dé miedo y quiera ser mi novio, me doy por servida. Creo que ven la vara muy alta y huyen”, expresó.

Mane nos dijo qué tendría que suceder para dar el siguiente paso con un galán: “Primero tengo que conocer a alguien y deber tener las características para que sea mi novio, después tengo que ver si tengo tiempo para una relación porque a veces tengo mucho trabajo, y al final vería si me caso o no. Si me gustaría casarme de blanco, pero preferiría tener hijos a gastarme un mundo de plata en una boda, aunque si me caso con alguien estúpidamente millonario, pues no me importa”.

“NO ES MI PRIORIDAD FORMAR UNA FAMILIA”

Sobre la maternidad también fijó posición y aclaró que ser madre soltera no es una opción para ella. “No me gustaría tener hijos en este momento, apenas puedo con mi perro, más adelante tal vez, mucho más adelante”.

Luis Caballero 'Potro' fue uno de los famosos que asistieron.

Por su parte, el Potro, entre risas y picardía, aseguró que él está muy bien solterito, enamorado de la vida: “Sí quiero una pareja estable y formar una familia, pero sólo el tiempo lo dirá”. El galán de redes sociales dijo que en ocasiones puede sentirse abrumado de ver cómo sus amigos cercanos ya son papás, pero él no deja que eso lo presione.

“Hay momentos en los que sí me dan ganas de formar una familia, pero ahorita no es mi prioridad, no te voy a decir que aún falta mucho tiempo porque ya tengo 30 años y abro mi Instagram y veo que la vida de todos mis amigos está llena de bebés, pero yo no quiero forzar las cosas”. Al igual que su compañera de realitys, Malenyk, tener bebés no es un plan inmediato. “Me encantan los niños y no estoy cerrado, pero todo en su momento”, mencionó.

