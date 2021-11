¡El Potro y Arantza se odian! Pero deben continuar bailando en 'Hoy'

Del amor al odio hay sólo un paso, y Arantza Ruiz y El Potro lo saben. La pareja de Las estrellas bailan en Hoy comenzó la competencia en un ambiente de cordialidad, pero cuatro semanas después se sacaron todos los trapitos al sol en plena emisión.

Ella lo señaló como flojo e irresponsable y lo acusó de no llegar a los ensayos, mientras que él se defendió diciendo que la floja era ella. Incluso Arantza llegó a pedir a la producción que le cambiaran de pareja, pero al final fumó la pipa de la paz con el Potro. Aquí lo que nos dijeron tras su pleito y su aparente final feliz.

¿Cómo han vivido la competencia? Arantza: Es superintenso, somos dos personas que han intentado hacer equipo y ese es el reto más grande, y creo que lo estamos logrando, pero no siempre estamos de acuerdo. Potro: Ha sido intensa, pero a la vez divertida. Es una faceta que no sabía que me iba a gustar tanto, el bailar.

¿Qué han aprendido? Arantza: A ser paciente y que no siempre el otro tiene la razón; tengo que hacer respetar y hacer valer más mis ideas. Somos dos personas muy distintas y ha sido un reto encontrar un punto medio; darnos cuenta de que a veces ninguno tiene la razón ha sido un desafío.

Potro: He aprendido la disciplinada de estar en un ensayo, yo no estaba acostumbrado a eso. Antes era dueño de mi propio tiempo, ahora no lo soy. Los ensayos se me hacen superintensos y es algo que me está costando.

¿En qué creen que han fallado? A: En que de repente nos recargamos mucho solamente en lo que El Potro quiere hacer y yo soy una bailarina técnica; yo bailo ballet, jazz, pop y reggaetón, pero no me han dejado hacer eso simplemente porque al Potro no le gusta. El error ha sido no comunicarnos y no darnos cuenta de que nuestras diferencias nos pueden hacer más fuertes en vez de separarnos.

P: Yo no he fallado en nada, creo que nos va bien.

¿Qué coreografías les han costado más? A: Las que tienen cargadas más complejas, como el flamenco. El rock, aunque nos salió bien, nos costó mucho trabajo. La cumbia también fue un reto porque yo nunca había bailado ritmos latinos.

¿Han tenido diferencias por eso? A: Sí, es que somos bien diferentes. Yo soy muy disciplinada y el Potro sencillamente cree saber lo que hace. Entramos en conflicto porque él dice que yo soy muy intensa y yo digo que él es muy flojo.

¿Se ven como campeones?

Arantza: Claro, si aprendemos a solucionar nuestras diferencias, por supuesto.

Potro: Siempre hay que tener aspiraciones, y yo sí me veo levantando la copa.

¿Qué pasó tras la junta que tuvieron con la productora, Andrea Rodríguez? P: Platicamos, nos ofrecimos disculpas; creo que los dos lo exageramos, yo la regué al no haber llegado al ensayo y afectó nuestra calificación, pero ahorita ya, como dicen los jueces, estamos metiéndole al trámite para retomar el camino y hacer todo bien.

¿Las disculpas que se ofrecieron en el programa son sinceras? P: Cien por ciento, es borrón y cuenta nueva; siento que si ofreces disculpas, tienen que ser de corazón, si no, no jala.

A: Cien por ciento; para mí, mi trabajo es lo más importante que hay, y también sé que se me pasó la mano y dije cosas que eran muy privadas y que no tenía por qué meterme con la vida personal de mi compañero, entonces creo que la disculpa fue honesta y que el cariño es mutuo y es honesto, se nota en lo rápido que arreglamos nuestros problemas.

