El Potrillo se va cuando escucha "Luis Miguel" y no ha visto bioserie con Jaime Camil (Video)

Alejandro Fernández asegura que no existe conflicto alguno con la prensa y que fue "injusto" que se le acusara de negarse a atender a la prensa hace tres semanas, cuando se presentó en las Fiestas de Octubre, en Guadalajara.

"Yo siempre doy un comunicado a los medios y respondo a las entrevistas pero en esa ocasión no hubo nunca una información de que habría una conferencia o algo. No se vale porque los reporteros querían que yo diera una opinión de un problema que sucedió en mi ciudad y me atacan no dar una conferencia de prensa, es injusto".

"El Potrillo" también abordó temas personales como su nuevo rol en la vida como abuelo y la salud de su madre, Doña Cuquita.

"Como abuelo estoy feliz, me tienen babeando", dijo el cantante.

Aseguró que su madre ha superado poco a poco la muerte de Vicente Fernández y cada día se le ve más tranquila.

De lo que no quiso hablar una sola palabra fue de Luis Miguel. Cuando le mencionaron el nombre del Sol de México, Alejandro Fernández hizo una mueca y decidió no responder.

Hay que recordar que ambos cantantes habían planeado una gira conjunta en 2015, con la empresa de Alejandro como productora. Esa gira falló cuando Luis Miguel se bajó del proyecto.

Eso explica que ahora, cuando escucha el nombre de su colega, Alejandro Fernández se va con una especie de sonrisa en el rostro.

Finalmente, e igual que su madre doña Cuquita, Fernández confesó que la bioserie de su padre producida en Colombia con Jaime Camil en el personaje protagónico, es algo que no ha visto.

"No he visto nada de la serie, nada, nada", repitió.

