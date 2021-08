El 'Juan Gabriel' que sí vive... Jaime Varela, el imitador del Divo de Juárez

Después de 5 años de la muerte de Juan Gabriel, hay quienes dicen que sigue vivo, pero quien sí está presenta públicamente y sobre los escenarios es Jaime Varela.

El imitador del Divo de Juárez lleva 30 años igualando la voz, los ademanes y acercándose a las características físicas del ídolo que murió en 2016.

Con la pandemia, Jaime Varela poco a poco retoma sus presentaciones, que inició en los años 90 luego de ser parte de los coros que acompañaban a Juan Gabriel, durante siete años. El próximo 4 de septiembre se presenta en Cuernavaca.

En nuestra edición especial de TVyNovelas presenta [Ídolos de la pantalla] Juan Gabriel, te presentamos una declaración de Jaime Varela, recordando al Divo de Juárez...

"Desde niño quedé marcado por canciones como Dónde andará, Qué chasco me llevé, Esta noche voy a verla y todas esas que hoy son clásicos. Más tarde, desde 1994, tuve la enorme fortuna de participar en sus coros, porque él me mandó llamar. Sin duda, el momento más importante de mi vida fue cuando lo conocí", dijo.

"Ese primer encuentro fue maravilloso, pues fue lo que menos me esperaba: estábamos ensayando en el Palacio de los Deportes, me mandaron llamar a las butacas y ahí estaba Alberto; al verlo me puse llorar. Me dijo que había habido muchos intentos por imitarlo, pero, por dignificarlo, jamás. Por eso no me considero un imitador, sino un actor que hace una recreación de un personaje, tal como a Alberto le habría gustado. Es mi modo de agradecerle, porque todo lo que tengo y lo que soy ha sido por él".



