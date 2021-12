El Capi confiesa: “en una Navidad el Niño Dios me castigó por andar de ratero”

Como todo adolescente, el Capi Pérez confiesa que tuvo su etapa de Grinch en la que odiaba las Navidades. Pero también tuvo festividades muy felices, sobre todo en su natal Aguascalientes con sus abuelas y con los regalos que le traía el Niño Dios ya que, presume, era muy bien portado… excepto un año en el que cayó en la garras de la maldad.

Con sentido del humor, el Capi recuerda aquellos años.

¿Cuántas Navidades pasaste en Los Ángeles y cuál es el mejor recuerdo que tienes de esa época en Estados Unidos?

Probablemente pasé unas cuatro o cinco Navidades en Los Ángeles. Hay dos cosas que recuerdo de esas Navidades, una es los centros comerciales, porque sabemos que los americanos son especialistas en mercadotecnia; en una ocasión incluso fui a Las Vegas, llevamos la fiesta mexicana de familia de barrio a Las Vegas. Y recuerdo que una ocasión la pasé solo allá trabajando y pasé cierta melancolía porque sabía que mis familiares cercanos de Aguascalientes la pasaban juntos. Mi papá también le tocó una Navidad solo y fue difícil porque es un hombre sensible y hogareño.

¿Cómo recuerdas las Navidades en Aguascalientes?

Las Navidades en Aguascalientes las recuerdo protagonizadas y organizadas por mi abuelita Chelo por parte de mi papá y mi abuelita Cande, por parte de mi mamá. Ambas en sus casas armaban el plan; la tradición era: el rosario, pedimos posada, cenamos, rompemos la piñata y después los regalos, que en mi caso me emocionaban mucho porque era muy bien portado y me traían regalos… pero me traía el Niño Dios, no Santa Claus porque Aguascalientes es jurisprudencia del Niño Dios; me traía prácticamente todo lo que pedía e incluso más.

Has contado que de niño eras repartidor de volantes y a veces hacías trampa ¿Santa Claus o los Reyes Magos te castigaron alguna vez?

En una ocasión, ya de adolescente, no tanto niño, estuve repartiendo volantes y sí hice actos de deshonestidad: no entregaba todos los volantes, me saltaba las trancas en mi trabajo… espero que mis jefes de entonces no se enteren de esto. Cuando hice esto Santa Claus y los Reyes Magos me castigaron. En realidad los Reyes magos nunca me traían nada, creo que solo una vez, pero el Niño Dios si me castigó cuando andaba pues básicamente de ratero, deshonesto, corrupto

¿Qué deseo de Navidad nunca se te ha cumplido?

Me gustaría alguna vez llevarme a toda mi familia de viaje para pasar Navidad en un lugar de nieve, es un sueño que no he logrado pero lo voy a hacer porque para eso estoy rompiéndome la cara con mi trabajo

¿Cuál ha sido tu Navidad más grinch?

En alguna Navidad de adolescente de los 12 o 13 años. Es la edad en que todo te molesta, los rituales, no entiendes por qué se hacen, los discursos de la familia te dan flojera, cuando eres adolescente eres un Grinch todo el año y así era pero no me duró mucho y ahorita soy el Santa Claus moreno.

¿Cuál es la Navidad más feliz de tu vida?

Mis Navidades más felices son las que he tenido la oportunidad de recibir a mi familia en mi casa en la Ciudad de México porque tengo la oportunidad de consentir a mi familia y llevarla a viajes. Va a sonar como cliché pero ya cuando estas grande entiendes que lo más chido no es que te regalen sino regalar y ver la reacción de la personas.