Egos y envidias siempre ha habido entre los cómicos: Pepe Magaña

Pepe Magaña es una figura reconocida de la televisión mexicana desde comienzos de los ochenta, cuando interpretó al Profesor Villafuerte en el programa de comedia "Cachún Cachún Ra Ra".

"Llevo 45 años de carrera y puedo decir que el único secreto es trabajar con disciplina todos los días. Hay proyectos que funcionan y otros que no pero nunca he dejado de intentarlo: hago castings, tocó puertas, busco personajes... y cuando no las encuentro, levanto mis propios proyectos en teatro".

Pepe Magaña estuvo de invitado en el capítulo final del programa "Tal para cual", que cuenta las aventuras de Nacaranda y Nacasia (Consuelo Duval y Lorena de la Garza).

"Son actrices maravillosas; todo el elenco de ese programa son cómicos a los que yo conozco desde hace muchos años y fue muy fácil entenderme con todos ellos porque hemos estado juntos antes en otros proyectos".

Magaña, con la experiencia de sus 45 años de carrera, explica que el mundo de los cómicos no ha cambiado en su esencia. "Ahora es cierto que hay quienes tienen millones de seguidores en sus canales y les va muy bien, pero la exigencia sigue siendo la misma: ofrecer al público algo divertido en cada ocasión".

"Y egos y envidias siempre ha habido. No podemos decir que antes el ambiente de los cómicos era más o menos difícil por los egos y las envidias".

Pepe Magaña explica que él vivió una época dorada de la televisión: "Cuando tenías un éxito como 'Chachún Cachún Ra Ra' pues te veía todo mundo porque solo había televisión y punto. Ahora hay muchas otras formas de entretenerse, hay más competencia pero eso no significa que antes hubiera más envidias que ahora; eso siempre ha existido pero es algo que no debería afectar nuestro trabajo".

