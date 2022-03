Edy Smol confirma que padece cáncer y la decisión que molestó a su médico

Edy Smol ha tenido cambios drásticos en su vida durante los últimos meses, incluido su nuevo empleo en Atlética, pero también ha enfrentado con valentía y sin tratamiento al cáncer, enfermedad que recientemente confirmó padecer.

En entrevista con Adela Micha, El Gurú de la moda finalmente admitió padecer cáncer de colon. En meses anteriores, simplemente revelaba que tenía una enfermedad que su familia había padecido, pero no se había atrevido a decirla con todas sus letras.

Recordemos que en el programa de YouTube de Mara Patricia Castañeda, Edy Smol confesó que tenía una enfermedad genética: "No me encantaría decir qué es, porque soy un hombre lleno de vida y de luz y energía y cosas padres que me parece que con la actitud que he tenido, los doctores me lo dicen, es impresionante la evolución. Esto pasó hace más de 6 meses.. Si tu tienes buena energía, así sea hereditario lo que te está pasando, porque lo es, en mi caso de mamá y papá, porque somos judíos y tenemos muchos temas de genética... genéticamente tenemos muchos temas".

Sin embargo, este 10 de marzo se transmitió una entrevista con Adela Micha donde Edy Smol confesó que decidió no someterse al tratamiento, que incluía quimioterapias y una cirugía. Se encuentra bien, con ayuda de la herbolaria, pero sigue con la enfermedad.

"Me vi muy desmejorado pero hoy estoy maravillosamente bien. En últimas semanas que platiqué con mi médico, me reconoció que me odió. No estoy en remisión... No estoy diciendo que se quitó. Los pólipos son un tema que, o se agrava... o se... y bueno".

Explicó que no quiso operarse porque "no quería que se me hiciera metástasis. Cuando te hacen eso, bajo mi experiencia de toda mi familia, cuando te hacen la cirugía corres un gran riesgo por las células que hacen metástasis. No quiero dar opiniones médicas, porque no me corresponde".

"Esto es algo que no me animaba a decirlo, decía pero no decía claramente. Si esto le puede ayudar a alguien, si me pueden ver tan lleno de vida, estoy lleno de viva, de amor, vivo en el ahora, estoy feliz. Creo mucho en Dios y yo decidí esto", contó sobre su decisión de no someterse a tratamiento y a finalmente compartir el nombre de la enfermedad que padece.

