Edwin Luna y Kimberly Flores desatarán pasiones con fotos sexis sin pudor

A punto de cumplir dos años de casados (27 de julio), Edwin Luna y Kimberly Flores están más felices que nunca; la buena química y comunicación que tienen como pareja les ha hecho pensar en hacer fotos sensuales para subirlas en el perfil de OnlyFans, donde incursionó la modelo guatemalteca, algo que apoya completamente el vocalista de La Trakalosa de Monterrey. La pareja nos platicó sus proyectos personales y cómo ha asimilado la popularidad que tiene Kimberly en la famosa plataforma.

Tu esposa es popular en OnlyFans, ¿cómo lo asimilas? "Yo le dije que lo abriera (risas). Como pareja debemos apoyarnos en todo, y sentimos que tenemos una relación muy madura basada en la confianza. Me preguntó que si estaba de acuerdo, y le dije que sí; la verdad, nos casamos para sumar, y estamos felices porque cumpliremos dos años de matrimonio, pero cada quien en solitario debe cumplir lo que deseé, y si ella quiere hacerlo, está bien.

¿Eres celoso? "No, para nada.

¿Ver a Kimberly en la plataforma te ha despertado el interés de abrir también tu perfil? "Sí claro, ya estoy viendo cómo hacerlo. Lo que pasa es que en las fotos me estorba un bultillo que traigo, y estoy viendo como

lo reduzco (risas).

¿Te animarías a hacer fotos sensuales en pareja? "Hemos visto que hay fotos en pareja y ya le dije que nos hiciéramos unas, sólo hay que ver qué tantas cualidades y aptitudes tengo para eso.

KIMBERLY FLORES: “Siempre serás criticado”

Edwin declaró que te apoya en tu OnlyFans, ¿cómo es el contenido que subes? "Sí, así es, cuando tomé la decisión de incursionar en la plataforma se lo consulté primero, pues es mi pareja y todo nos consultamos, no es pedirle permiso. Aparte, a mí toda la vida me ha gustado la fotografía y la lencería, entonces, es algo que disfruto. Trato de que el material que comparto sea más artístico o creativo, me gusta crear historias a través de las imágenes o videos; ya sé que hay una línea muy delgadita entre lo vulgar y lo sexy, entonces trato de no sobrepasarla.

¿Cómo ha sido la receptividad? "Muy buena, ya sabes, te ponen de todo un poco, me escriben jóvenes y chavos para decirme que están enamorados, o mujeres que me comentan que disfrutan el contenido que hago. Me siento muy cómoda con la receptividad que he tenido, y soy muy frecuente a la hora de subir material; de hecho, cada semana trato de hacer nuevas fotografías.

¿Qué respondes a quienes critican este oficio? "Cada quien es libre de su cuerpo y de actuar como quiera, siempre y cuando no se dañe a nadie. Simplemente uno sube el contenido, y las personas que lo quieran disfrutar lo pueden hacer, y quienes no, que no lo hagan, no estás obligando a nadie. Siempre serás criticado por los estereotipos y los tabúes que aún existen, pero si tú quieres crear algo distinto, yo no lo veo mal; para mí no es un mal ejemplo, porque un mal ejemplo es estar borracha o drogada. Para mí, lo que hago es arte y yo soy dueña de mi cuerpo y acciones.

¿Dejarías ahora que Edwin también suba contenido sensual? "Yo le he dicho que si el abre su OnlyFans yo sería la primera que le estaré comprando la ropa y apoyándolo; creo que no somos muy cerrados en eso, a mí me encanta mi hombre y estoy enamoradísima de él, le he dicho que él tiene muchas fans y que estaría padre. Si lo hacemos en pareja estaría espectacular, porque nos encanta la fotografía, hemos hecho muchas sesiones juntos, como cuando estaba embarazada que eran fotos cada mes. Si él lo hace, yo encantada de acompañarlo, de guiarlo y de que lo hagamos juntos.

¿Se puede vivir de esto? "Aprendí que eso lo tengo como un extra, no es toda mi entrada; puedes depender de ella, pero en mi caso no. Yo soy una mujer creativa que tiene un extra, pero mis metas y sueños son otros con mi marca de belleza y mi marca fitness. El OnlyFans lo tengo como algo adicional porque me siento sexy.

