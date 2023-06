Edwin Luna le responde a Ferka por haber tachado de infiel a su esposa Kimberly Flores

Edwin Luna le responde a Ferka tras haber señalado de infiel a su esposa Kimberly Flores con Roberto Romano





Hace unos días, Ferka comentó en 'La Casa de los Famosos México' que Kimberly Flores le habría sido infiel a su pareja Edwin Luna con Roberto Romano, cuando la influencer guatemalteca y el actor formaron parte de 'LCDLF', de Telemundo.













“Él traía una sudadera larga y ella le metió la mano y ahí hubo 'un buenos días'. Esta es la versión más divertida, llevaba el programa 15 días y ya habían existido esas acciones...”, dijo entre risas la actriz.













Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey, le respondió a María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, luego de las polémicas declaraciones que hizo en contra de su esposa, Kimberly Flores.









“Andamos en chisme otra vez, resulta que en el reality show que esta ahorita hablaron una vez más de mi esposa y de mí. Por eso no quise entrar, les voy a ser bien sincero, esta vez no me invitaron pero en las versiones de Estados Unidos sí me han estado invitando y yo no quería entrar porque decía: ‘¿Pa qué entro, si de todas maneras van a hablar de nosotros?’ Lo chido esta es que sea por lo que sea siempre estamos en tendencia", dijo el cantante de regional mexicano por medio de un video que publicó en sus redes.









