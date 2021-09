Edwin Luna jura que no es celoso y nos confiesa que planea unirse a OnlyFans

Edwin Luna y Kimberly Flores se han convertido en una de las parejas más polémicas del medio artístico, sobre todo ahora que la modelo guatemalteca ha estado en el ojo del huracán en el reality La casa de los famosos, en el que se le ha visto peligrosamente cerca de Roberto Romano, lo que ha provocado las críticas de sus seguidores por ser una mujer casada.

A esta situación se sumará el proyecto que el vocalista de La Trakalosa está preparando y que seguramente dará mucho de qué hablar, pues reveló a TVyNovelas que planea unirse a la popular plataforma OnlyFans, y nos contó los detalles.

¿Cómo te ha ido en la chamba? Estuvimos todo julio trabajando, pero nos pidieron reagendar varias fechas porque las cosas están complicadas en los lugares a donde íbamos: Guadalajara, Michoacán… Nos pidieron hacer una pausa, pero estamos enfocados en el sencillo Apoco, y creo que la gente está haciendo clic con este nuevo tema.

¿Ha sido difícil el regreso a los escenarios? Sí, muy complicado, creo que el artista que diga que no le pegó (la pandemia) sería una mentira; todo el entretenimiento estamos afectados de cierta manera, y nosotros hemos tratado de mantenernos en el ojo de la gente porque ésta es una carrera en la que si un día te descuidas, surgen 10 artistas nuevos, entonces, tenemos que estar constantemente trabajando de una u otra manera, así que lo que hicimos es estar alimentando nuestras redes sociales.

Hasta en OnlyFans… Sí, mi esposa es la que tiene su OnlyFans, ella platicó un día conmigo, me dijo: “Fíjate que quiero abrir un OnlyFans”, y le dije que si lo quería hacer, pues ¡adelante, vamos a darle! Creo que para eso me casé, para apoyar a mi esposa en lo que se pueda y no para limitarla en lo que quiera hacer; es más, a veces soy yo quien le tomo las fotos, tenemos buena conexión en eso.

Entonces, ¿no eres celoso? ¡Para nada! ¡Cero! Hasta luego ella se desesperaba y me decía: “¿Sí me amas?, ¿Por qué no me celas?”, pero la verdad es que yo no comparto la idea de que el amor va unido a los celos, más bien, pienso que el amor es para el apoyo, el crecimiento y el desarrollo, y en lo que ella me pida siempre voy a estar… Creo que cuando empiezas a ser celoso, éstos aumentan y luego se convierten en una enfermedad muy fea.

¿No has pensado en abrir tu propio OnlyFans? Sí, fíjate que cuando compartí el de ella, muchos fans me empezaron a escribir que por qué no subía cosas yo, y estoy pensando seriamente en hacerlo; a final de cuentas, luego subo el mismo contenido en otras plataformas, y si lo piensas, hacerlo en una plataforma como esa, aparte te genera una bonificación, así que qué más da.

¿Qué tipo de contenido compartirías? ¡De todo! Bueno, una vez me preguntaron si subiría videos haciendo… y pues no, tampoco, pero sí me atrevería a subir fotos en traje de baño y cosas de esas.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!