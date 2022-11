Eduin Caz será papá ¡y ya se había hecho la vasectomía!

Luego de que en Confesiones neta, de Larry Hernández, Eduin Caz dijo que se había realizado la vasectomía, él y su esposa serán padres nuevamente. TVyNovelas consultó con un especialista sobre las posibilidades de revertir este procedimiento o los tratamientos a los que la pareja se pudo haber sometido para poder agrandar la familia.

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, vive, sin duda, un gran momento, no sólo en el aspecto profesional luego de llenar el Zócalo capitalino y presentarse en el show de medio tiempo en el partido de la NFL en México –a pesar de los abucheos que recibió la agrupación–, sino también en su vida personal, pues recientemente celebró 13 años de relación con su esposa Daisy Anahy.

“13 años juntos, literal, es una vida entera, gracias por permitirme estar a tu lado la mitad de tu vida”, escribió Eduin en la publicación de un video con fotografías de su boda y su relación, celebrando su aniversario.

“TE SOÑAMOS Y TE HICISTE REALIDAD”

En días recientes, la pareja remató anunciando en sus redes sociales que su tercer hijo viene en camino, y con una foto del ultrasonido dieron la noticia de que están aumentando la familia, acompañada del texto: “Te soñamos y te hiciste realidad. Te esperamos con mucho amor. Lo mejor ya está sucediendo y estamos muy felices de ver cómo crece nuestra familia”.

La pareja recibió felicitaciones de algunos famosos, entre ellos Jhonny Caz, hermano de Eduin: “Desde ahorita auguro que va a ser niño jajaja, me encantan estas noticias, entre más tienen ustedes menos me piden a mí”. El famoso vocalista sorprende a su público con la llegada de su tercer hijo, noticia que generó controversia, pues hace un tiempo el propio Caz reveló que se había realizado la vasectomía y que “se había acabado el negocio de los niños”, aunque luego aclaró que antes había congelado varios espermatozoides por si en algún momento él y su esposa deseaban agrandar la familia. Cabe recordar que él y Anahy ya tienen dos hijos: Eduin Gerardo, que nació en el 2015, y Dhasia Geraldine, en el 2020.

Hace aproximadamente un año, en Confesiones Neta, con Larry Hernández, Eduin respondió a su amigo ante la pregunta sobre si ya no podía tener más hijos: “Yo tengo dos, y la neta, me moché los cables, tengo 27 años, pero ya no quiero más”, confirmando así que se hizo la vasectomía, aunque aclaró que si se llegaban a arrepentir, por si las dudas “ahí están congelados unos (espermatozoides)…”, lo que podría ser la confirmación de que sí recurrieron a ellos para convertirse nuevamente en padres.

Ante los dimes y diretes que cuestionan si recurrieron a los espermatozoides congelados para volver a ser padres, y los mensajes negativos que señalan que su hijo era de otra persona, o que no por tener más bebés el vocalista le sería fiel, la esposa de Caz envío un mensaje en su cuenta de Instagram: “Me voy a dormir muy contenta con todo lo que está pasando en mi vida. Mi pedacito de cielo y yo les deseamos buenas noches. Ah, y dejen de andar preguntando cosas que realmente no les importan. Sean más felices".

