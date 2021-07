Eduardo Yáñez dedica mensaje a sus 'haters' y los manda muy lejos...

Si algo ha dejado claro Eduardo Yáñez en los últimos meses, es su brutal honestidad en los mensajes que comparte en sus redes sociales.

Ya sea para criticar los programas sociales del Gobierno de México, o para establecer su postura ante quienes lo atacan, el actor es frontal y siempre da la cara.

Pero esta vez sorprendió al dedicar unas palabras a sus detractores, que en inglés son comúnmente llamados 'haters', a quienes envió muy lejos...

"Hoy quiero mandar a mis HATERS a la Chingada! Porque me insultan cuando subo algo que no les parece. Pues primero estoy aplicando mi derecho de expresión y segundo no es necesario insultar, tercero este es mi espacio y publico lo que quiero. Al que no le guste no lo visite. Así que hagan su maletas que la Chingada Queda lejos".

Varios fans aplaudieron sus palabras, e incluso famosos como Pablo Montero reaccionaron con risas.

"Tiene toda la razón al hablar. Tienes todo el derecho a expresar tu opinión, si no gusta, no veas tus publicaciones", escribió alguien; "Gente sin nociones, cada uno habla lo que quiere e incluso hace lo que quiere con su vida y espacio! Cariño, no te preocupas por estas personas, muchos querían estar en tu lugar".

El temperamento de Eduardo Yáñez lo ha llevado a ser noticia en el pasado, como cuando golpeó a un reportero de la cadena Univisión por cuestionarle sobre los problemas con su hijo.

Su honestidad también lo colocó en las tendencias de redes sociales, pues muchos aplaudieron su postura contra el programa de asistencia social 'Jóvenes construyendo el futuro' del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que el actor se quejó de "este gobierno corrupto" que "regalan dinero que además es de nuestros impuestos. Crean un país de huevones ignorantes que pueden ser fácilmente controlados".



