Eduardo Yáñez habla de Cuba y advierte: "Eso nos espera en México, igualito"

Eduardo Yáñez ya había sido honesto sobre lo que piensa de la 4T, pero esta vez la comparó con la situación que ocurre en Cuba, tras las protestas de sus habitantes.

Ante la prensa, en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, el actor comentó: "Los comunistas, socialistas, los hambreadores, que se vayan a la ... No es aplaudirle que ningún pueblo esté así. Ya llevan demasiados años".

El actor argumentó: "Estás hablando de una historia, 50 años duró en el poder Castro, y sus hijos, y ahora está otro güey, esos son a los que apoya nuestro presidente, de los que hambrean al público, al pueblo, y a los que matan a su gente de hambre y los tienen de esclavos".

Y comparó la situación con lo que vislumbra en México: "Eso nos espera en México, igualito, tenemos un presidente que es un dictador. Igualito nos espera en México. Dejémonos de hacernos tontos".

Eduardo permitió a sus fans que se tomaran fotos, y habló con las cámaras, pero no dejó de mostrar su inconformidad con la situación del país:

"Nosotros podemos alzar la voz y nadie ha parado lo que está pasando aquí. Nadie ha parado nada, al contrario, más fuertes se han hecho. Ahora más que nunca el Ejército está con él. Cuidado. Nosotros, el pueblo mexicano como ya enemigos para el Ejército. Somos enemigos. Ya no es como antes que se paraban a ver' oiga, se le ponchó su llanta, lo ayudo, soy del Ejército, soy su servidor', no ya no es así".

Hace unas semanas, Eduardo Yáñez ya había expresado su molestia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por "regalar dinero", al criticar el programa social "Jóvenes construyendo el futuro".

En Instagram escribió: "Increíble, para que sigan votando por este gobierno corrupto, les regalan dinero que es además de nuestros impuestos".

