Eduardo Yáñez, contundente: "Vacúnense y déjense de payasadas"

Eduardo Yáñez no se anda con medias tintas y se pronunció a favor de los cuidados para evitar los contagios de coronavirus. En entrevista con TVyNovelas, pide a la población que se vacune, y a todos aquellos que creen que esta enfermedad no existe, les dice que se dejen de “payasadas”.

Además, el actor, quien estará de regreso en Televisa con una participación especial en la telenovela Corazón guerrero, producida por Salvador Mejía, nos cuenta que aunque por el momento su tienda en línea de overoles cerró por mala administración, le gustaría volver a abrirla cuando acabe la pandemia.

¿Cómo te ha ido con la pandemia? En lo personal, bien, me he cuidado con el típico cubrebocas, la sana distancias, evitar lugares concurridos y estar vacunado; y a todos aquellos que no se quieren vacunar porque creen que esto es una estúpida conspiración del mundo, vacúnense y déjense de mam…, porque así evitamos contagiar a otros. Hay que hacerlo por nuestros seres queridos que nos rodean.

Estás lanzando un fuerte mensaje para que la población se vacune… Es que es la verdad, dejémonos de payasadas, cada quien tiene sus propias convicciones, pero así se está rigiendo el mundo, no hay un solo país que no te esté pidiendo que te vacunes; todos hablan de conspiraciones y de pen…, pero a la hora de los camotes, no hay una sola persona que haya demostrado que esto es una conspiración, pero sí hay miles de personas que con su muerte han demostrado que este virus sí existe y es en serio.

¿Tienes alguna opinión de los famosos que no creen la pandemia? Yo no opino de mis compañeros absolutamente nada negativo, cada quien tiene su forma de pensar; tampoco podemos ser redentores de nada, cada ser humano tiene que ser libre de creer en lo que se le pegue la gana, pero eso está en ellos.

¿Ya te vacunaste contra el COVID-19? Tengo dos (vacunas) porque yo me puse la Johnson, que desde el principio requería una aplicación, a diferencia de todas las demás, y hasta ahora que las demás salieron con una tercera aplicación, la Johnson autorizó una segunda dosis.

Durante la pandemia emprendiste un negocio de overoles… Ya la cerré (risas), no supe llevarla; confieso que no hice un estudio de mercadotecnia adecuado, y se atravesó la pandemia. Mucha gente no tiene para gastar, y los overoles realmente son un gusto, no una necesidad; no me funcionó y tuve que cerrar la tienda. Mi socia y yo tuvimos algunas diferencias y los dos preferimos cerrarla, pero en un futuro sí quiero volver a abrirla, pero ya que pase todo esto de la pandemia, y sobre todo que hagamos un estudio más profundo.

¿Tuviste pérdidas con los overoles que ya estaban en existencia? Afortunadamente, lo que había en existencia se vendió todo, habrán quedado cinco o seis nada más, y los pienso regalar más adelante. Estamos pasando momentos muy difíciles y la gente a veces no tiene ni para comprar lo más elemental, como sus alimentos.

¿Has pensado en desempeñar algún puesto público para ayudar a la gente? Yo soy apartidista, sé un poco porque tengo amigos que le entramos a la discusión respecto a ciertas cosas, pero soy apartidista completamente y no soy capaz de asumir ningún puesto político porque no estudié la carrera y no estoy preparado en ninguna de esas áreas para realmente ayudar y beneficiar a la gente.

¿Cómo te sientes de estar de regreso en Televisa? Muy contento, porque en Corazón guerrero me toca interpretar un personaje muy bonito, que dispara el resto de la historia, y muy contento con Salvador Mejía y con la empresa por esta oportunidad.

¿Vas a interpretar al padre de los protagonistas? Es el padre de una familia muy unida, él así los educa, y a través del tiempo viene una traición y de ahí se disparan las consecuencias.

¿El proyecto tendrá similitudes con tu trabajo en Fuego en la sangre? No es la historia, pero tiene esos ingredientes, la venganza de los hijos a lo que le hicieron a su padre, que seré yo, y eso es lo que va a marcar la temática de Corazón guerrero.

¿A quién le dedicas este proyecto? "A nadie, a mí (risas), al público obviamente; es una participación especial como para hacer una dedicación especial, pero es un personaje que marca mi regreso a la empresa, y la alegría es más de mi parte por volver a convivir con mis compañeros, camarógrafos, iluminadores y técnicos que hace tanto tiempo no veía.

