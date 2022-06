Eduardo Videgaray y el Estaca cuentan cómo dejaron la cocaína: "Nos metimos a lugares horribles"

En el programa de YouTube "La entrevista con Yordi Rosado", Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal se sinceraron sobre la historia que vivieron (y sufrieron) al ser adictos a las drogas, sobre todo a la cocaína.

"No se lo recomendamos a nadie", dijo Videgaray en algún momento del relato en el que recordaron momentos trágicos de su adicción a las drogas.

"Por ejemplo, teníamos un amigo, un ejecutivo, que se quedó en su escritorio, lo encontraron así... sobre el montón de droga", relató Videgaray.

"Ese día íbamos comer juntos y le hablamos por teléfono pero nos dijeron: se acaba de morir", completó José Ramón, conocido como el Estaca.

Yordi Rosado les preguntó si en ese momento se dieron cuenta de lo terrible de las adicciones y dejaron de consumir.

"Ojalá hubiera sido ahí", dijo Videgaray. "Pasaron muchas cosas más", acotó el Estaca.

Contaron que su adicción los llevó a tratar con personas temibles y meterse en lugares horribles. "Hicimos cosas arriesgadísimas, nos fuimos a meter a lugares horribles con tal conseguir drogas a parte es una flojera ser un drogadicto porque tienes que estar preparando un montón de cosas y preocuparte con un montón de cosas" dijo Eduardo Videgaray.

El Estaca y Videgaray tienen una larga carrera como locutores, conductores de televisión y ahora tienen el concepto de "La corneta", con el que tienen tanto programas de radio como podcast.

El relato del periplo con sus adicciones terminó con el momento en que decidieron rehabilitarse y dejar las drogas.

"Yo estaba en mi casa frente a una computadora a la seis de la mañana con la cosa esa enfrente. Y me fui a ver al espejo y me dije 'te vas a morir'. Y ahí dije se acabó", relató José Ramón.

En el caso de Eduardo Videgaray, se trató de un deterioro físico lo que lo hizo recapacitar.

"Yo sentía como basuritas en los ojos, una pajita, y en la desesperación de tallarme para quitármela, me vi en le espejo y vi que mi parpado como que me colgaba, como que me sobraba un pedacito".

Videgaray cuenta que así descubrió que eso era un síntoma que los policías buscaban detectar en los drogadictos. "Ahí fue donde me di cuenta de que tenía un claro síntoma de adicción".

En el caso del Estaca, busco refugio en el boxeo mientras que Eduardo lo hizo en el atletismo. "Me dedicó a correr muchísimo", cuenta el locutor, quien ahora lleva 22 años limpio.