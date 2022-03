"Se le fue la mano a donde no debía": Mauricio Martínez acusa a Toño Berumen

Debido a que Sasha Sökol rompió el silencio sobre el abuso que sufrió de Luis de Llano cuando ella era menor de edad, varios famosos se manifestaron al respecto, y otros más salieron embarrados, como Eduardo Verástegui y Toño Berumen.

El actor Mauricio Martínez comentó el caso de Sasha y recordó su experiencia: "Fuertísimo el hilo de Sasha. Era un secreto a voces. Yo soy de otra generación y cuando conocí a Luis (Operación Triunfo 2002) él ya no tenía el poder que tuvo en los 80’s o 90’s. De terror imaginar el mundo que habría encontrado en Televisa de haber llegado 10 o 15 años antes".

"No, no todo Televisa “está podrido” como he leído varías veces por aquí a raíz del hilo de Sasha. Yo conocí a grandes personas en esa empresa que hasta el día de hoy son amigos cercanos y muy queridos. Y son personas profesionales con carreras y ética intachables. No generalicen", escribió.

Mauricio recordó el caso de acoso con Toño Berumen, el mánager de varios grupos de los años 90s como Mercurio y Tierra Cero. Así que dijo que, ahora que es amigo de Eduardo Verástegui, y que ambos "se hacen los de la vela perpetua", no les cree nada.

"El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen…pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no?

"Por eso no le creo NADA a Verástegui. Él sigue en contacto con Berumen y se hacen los de la vela perpetua. ¡Toño hasta trabajó (o trabaja) con el Vaticano! Pero bien que tenía cámara en el baño para ver a jóvenes bañarse.A mi nadie me lo cuenta. Yo lo vi con mis propios ojos.

"Una aclaración: jamás dije que hubiera cámaras en los baños del CEA…las cámaras estaban en el baño de la oficina de ese sujeto que es mejor ya ni nombrar. Repito, yo era un adulto y no pasó a mayores. Salí de ahí. Pero ojalá sus víctimas sí se atrevan a denunciarlo. Punto", anotó Mauricio Martínez.

Recordaremos que en 2021, el cantante Jesús Falcón relató su experiencia con Toño Berumen en el programa 'Chisme no likeen YouTube.

"Me empezó a acosar, a aventarme a la cama, a forcejear. No abusó porque no lo permití, pero lo recuerdo y, la verdad, es que me da mucha repugnancia el poder contar esto, pero lo hago, porque quiero que la gente sepa lo que también pasamos los artistas".

En aquel momento, Alex Sirvent mostró su postura a favor de Toño Berumen:“A mí me duele ver esas declaraciones. En lo personal conmigo Toño siempre fue una persona muy íntegra y, al final de cuentas, yo prefiero ser un poco imparcial al respecto y con nosotros (Mercurio) siempre fue muy respetuoso. Yo estuve tan cerca y nunca vi nada extraño, al contrario".

