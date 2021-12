Eduardo Verástegui tiene Covid; no cree en la vacuna y se encomienda a rezar el rosario 

“No me he vacunado ni me voy a vacunar”, dijo Eduardo Verástegui en octubre de este año, cuando los protocolos de ingresos a ciertos países exigían que los visitantes tuvieran una vacuna para evitar los contagios de Covid.

Hoy, Verástegui informó que se ha enfermado de coronavirus pero que su postura anti vacunas se mantiene ya que, asegura, su fortaleza es rezar el rosario.

“Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!”, escribió en su cuenta de twitter en donde muchos de sus seguidores ofrecieron hacer cadena de oración para que supere la enfermedad.

Los ideales de Verástegui no sólo son acerca de las vacunas, también se ha vuelto un activista en contra del aborto, sobre el que se mantiene en campaña permanente para difundir que “no es un problema de salud pública sino un asesinato”.

Sobre las vacunas para el coronavirus, Verástegui señaló:

“No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente”.

Eduardo es parte de un grupo de artistas que no creen en las vacunas o que piensan que son parte de una conspiración. La actriz Patricia Navidad por ejemplo, también se ha manfiestado en contra de la vacunación con el argumento de que detrás de esa campaña hay un plan para implantar un nuevo orden mundial.

Navidad, igual que ahora Verástegui, enfermó de coronavirus. Ella estuvo en el hospital varios días pero al salir, aseguró que ella no había tenido Covid.

De la misma manera, ahora Verástegui dice que lo único que tiene es una prueba PCR positiva pero en ningún momento menciona el coronavirus.

Por el contrario, asegura que el rosario y la oración le han dado fortaleza en estos momentos.

