Eduardo Verástegui "no para de reír" y celebra anulación del derecho al aborto en EEUU

Este viernes se desató la controversia luego de la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho al aborto, hecho que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden calificó como un "error trágico" y el resultado de una "ideología extremista".

Eduardo Verástegui llamó la atención al celebrar la decisión e incluso agradeció a Donald Trump: "¡Gracias, presidente Trump! Thank you, Mr. President! Hoy, ganó la vida, y usted tiene mucho que ver en eso. Roe vs. Wade, derogado gracias al voto de jueces que usted nombró en la Suprema Corte de los EE. UU. Eso, Mr. president, es hacer política provida real".

Eduardo incluso dijo que no ha parado de reír tras la decisión. Sin embargo, otros famosos como Mauricio Martínez lo criticaron.

Es "un gran retroceso", reiteró la ONU.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostró su postura: "La salud y la vida de las mujeres de este país están ahora en peligro", recalcó el demócrata en un discurso solemne después de que se conociera la sentencia histórica. Lamentó un "día triste" para Estados Unidos, que se convierte en una "excepción" en el mundo.

El presidente instó a proseguir la lucha de manera "pacífica" y a defender "en las urnas" el derecho al aborto y todas las demás "libertades personales", ya que se acercan las elecciones legislativas de mitad de mandato que se anuncian complicadas para los demócratas.

Por su parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet declaró: "Un duro golpe a los derechos humanos de las mujeres y a la igualdad de género"

"El acceso a un aborto seguro, legal y eficaz está firmemente arraigado en el derecho humano internacional y es central para la autonomía de las mujeres y las chicas y la capacidad de tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas", declaró Bachelet en un comunicado.

"Esta decisión arranca esta autonomía a millones de mujeres en Estados Unidos, especialmente a las que tienen bajos ingresos y a las que pertenecen a minorías raciales y étnicas, en detrimiento de sus derechos fundamentales", añadió la expresidenta chilena.

Con información de AFP.