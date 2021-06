Eduardo Santamarina confiesa cómo le gustaría que sus hijos lo recordaran

TEXTO: MARIANA BONILLA

Eduardo Santamarina es uno de los actores y conductores de televisión más queridos del público. Fue papá por primera vez hace casi 21 años de los gemelos Eduardo y Roberto, procreados con Itatí Cantoral.

Tras el divorcio, Lalo volvió a ser padre, esta vez de una niña, Julia, al lado de su actual pareja, la también actriz Mayrín Villanueva, quien a su vez ya era mamá de Romina y Sebastián, hijos de su relación anterior con Jorge Poza.

Así, la pareja de actores ha formado una unida y numerosa familia que bien describe Eduardo como “los míos, los tuyos y los nuestros”, en la que el amor, la confianza y, sobre todo, el respeto, son la base principal.

¿Cuál fue la primera impresión que tuviste al enterarte de que serías papá por primera vez? "Es muy difícil expresarlo en palabras, porque cuando empieza el embarazo vas paso a paso con tu mujer, yendo cada mes al ginecólogo, el seguimiento de la pancita, cómo empieza a crecer el bebé, las pataditas... desde ahí empiezas a cargarte de esta emoción. Pero ya cuando están en el quirófano y ves la realidad, que ya ves a todo color a tus hijos, creo que no hay palabras para poder plasmarlo, es lo mejor que me ha pasado en la vida.

¿Experimentaste distintos sentimientos con tus primeros hijos que con Julia? "Totalmente, porque teniendo dos varones, ahora lo que quería era obviamente una niña; Julia es una niña que yo deseaba tanto, quería vivir la experiencia de tener una niña y sí es totalmente distinto, en todos los sentidos.

¿Qué recuerdo entrañable tienes de tu padre? "Tengo unos primos hermanos que vivían aquí en la CDMX, y nosotros en el puerto de Veracruz, entonces, cada que eran las vacaciones de verano, veníamos nosotros o ellos iban para allá, y cuando llegaban a la casa y saludaban a mi papá, lo hacían de beso, y yo me quedaba así de: “Tengo tantas ganas de darle un beso a mi padre y no lo puedo hacer, ¿por qué?”, y no me atrevía, hasta que un día no sé de dónde saqué fuerzas y le di un beso a mi papá. De ahí a la fecha me volví el más besucón, lo besaba y me emocionaba mucho que no me rechazaba. Esa revelación fue maravillosa para mí.

Platícanos algún momento especial con tus hijos... "Cuando mis hijos cumplieron 15 años, me los llevé a Nueva York, ellos no conocían. Para nosotros es muy significativo cumplir los XV, entonces dije: “un viaje”, porque eso se te queda grabado para siempre, y fue hermoso, hasta la fecha lo recuerdo con mucho cariño, y ellos por su lado me lo recuerdan mucho. Y con Julia, desde bebita le gustaban los vestidos largos y todo, porque se daba vueltas y le encantaba que el vestido se elevara, el tema de las princesas y todo eso, entonces, cuando la llevamos por primera vez a Disney y vio el castillo donde viven las princesas, y luego a ellas en vivo y desayunar con ellas, esa carita nunca la voy a olvidar. Ella iba de zapatillas y vestido de princesa; esa experiencia, tanto para Mayrín como para mí, ver su carita, fue algo bien padre, inolvidable.

¿Cómo te gustaría ser recordado en el futuro por tus hijos? "Como un hombre recto, con valores y estructura, que supo qué es respetarse a sí mismo y a los demás; esa es la mejor herencia que me pudieron dejar mis padres y que yo puedo dejarles a mis hijos. Si les das buena educación y buenos principios a tus hijos, su estructura va a estar bien, rígida, muy fuerte, y les va a servir para enfrentar su propia vida. El dinero va y viene, pero eso no tiene precio.

