Eduardo Rodríguez le tira a Ivonne Montero: "Victimizarse le ha funcionado"

Eduardo Rodríguez desea dejar atrás cualquier declaración que tenga que ver con Ivonne Montero, y es que las cosas entre ambos no terminaron nada bien luego de su participación en La casa de los famosos.

“Eso fue un tema hablado y muy desgastado, simplemente hay ciertos recursos que yo como persona, con la educación y los principios que tengo no utilizaría, ahorita la vemos en México en otro reality utilizando ese recurso que para mí no es válido”.

Y es que para el actor la forma de conducirse de Montero en LCDLF no fue la ideal, pues en todo momento deseó victimizarse, además lo señaló, diciendo que en algún momento él obtuvo proyectos de trabajo gracias a ella. “En su momento lo dije: ‘a mí me hubiera gustado mucho que ganara Toni (Costa) o (Salvador) Zerboni, pero ganó una mujer, una madre soltera, ahí está la estrategia, y victimizarse es lo que le ha funcionado en la vida. Sobre mi trabajo, aclaro, yo estaba buscando representante, le pregunté a mis conocidos sobre un representante, ella me contó de su representante, me pasó el teléfono e íbamos a empezar a trabajar, y creo que una vez me mandó a un casting, nada más”.

Con la experiencia que adquirió al estar en LCDLF, Rodríguez manda algunos tips para los participantes de La casa de los famosos México.

“Que tengan muy claro por qué entraron, si tienes claro eso vas a pensar mucho en la gente que te está viendo, yo siento que me faltó enfoque en ciertas cosas y también he visto esa parte de que entras porque quieres ganar, si eres competitivo no entras a perder, si tienes muy claro el objetivo, vas a generar cosas que sean atractivas para la gente.

“Hay cosas que me faltaron hacer, a mí me gusta mucho la cocina, no toqué la cocina, la limpié a veces, pero no cociné, creo que heredé un buen sazón de mi madre; la parte física, algo que siempre he fomentado en otros momentos, no sé porqué acá no aproveché esa plataforma para compartir mi experiencia”, nos platicó Rodríguez.

Pero ahora que está de regreso en su vida cotidiana, el actor nos contó que tiene en mente compartir su experiencia en el mundo fitness, al cual se ha dedicado en cuerpo y alma.

“Iba a empezar un proyecto que a la mera hora no se concretó, no dejamos de estar ahí esperando el proyecto que te llame la atención y digas: ‘aquí le echo todas las canicas’, estoy desarrollando un proyecto que más adelante les estaré compartiendo, creo que va a estar muy atractivo, producido por mí y con otro director ejecutivo, hay que adaptarse, siempre todo va evolucionando y hay que irse adaptando a las cosas, quiero algo con un enfoque de tener una salud física, una mejor calidad de vida, alimentación saludable, hábitos saludables, ejercicio, pero un plan de entrenamiento más enfocado, no para los chavos, ahorita vas y todos los coaches que normalmente aparecen dando tips de entrenamiento tienen 20 o 25 años, ahí la genética te hace la chamba, yo me acuerdo que a esa edad decía: ‘ya me creció la lonjita, para el fin de semana la bajo’, ya a los 50 años no es igual, es empezar a agarrar hábitos y llevar un entrenamiento en donde puedas desarrollar actividades físicas, pero no sólo una, si corres desarrollas capacidad cardiovascular, pero no estás desarrollando ni fuerza ni potencia ni flexibilidad”.

Con este tipo de proyectos en puerta, Eduardo, a quien ahora vemos en pantalla en la repetición de la telenovela Soñadoras, no cierra la posibilidad de colaborar con su expareja y madre de su hijo, Vanessa Guzmán, quien también se ha dedicado a estas actividades.

“Seguramente, tenemos muy buena relación y ella tiene mucha disciplina en sus competencias, es algo admirable, estar en el nivel que está ella no es fácil, y los dos es algo que siempre hemos fomentado, tal vez en nuestro propio círculo, ahora que tenemos estos recursos hay que compartirlo”, señaló.

