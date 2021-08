Eduardo Rodríguez estuvo grave y confiesa: "Me contagié de COVID por exceso de confianza"

Bajó la guardia, se confió y se las vio duras dos meses tras infectarse de COVID-19, confesó Eduardo Rodríguez a TVyNovelas. “Me contagié por exceso de confianza y lo reconozco, le jugué al vivo pensando que a mí no me daba, que era el todo sano y nada me hacía daño”, nos dijo apenado el actor, quien, a pesar de que estuvo grave y fue hospitalizado, afortunadamente va recuperándose de la enfermedad

¿Cómo estás? Gracias a Dios, mejor, voy recuperándome poco a poco, pero no ha sido nada fácil ni tan rápido como hubiera querido, aunque con esta enfermedad no se sabe.

¿Cuándo saliste positivo al COVID-19? El 4 de febrero pasado, pero la verdad andaba muy confiado de que no me iba a dar, porque ya me había salvado varias veces; estuve con grupos de amigos que habían dado positivo, incluso en un viaje que hice en moto a Baja California, de los nueve que íbamos, siete regresaron con COVID-19 y yo no me contagié.

¿Qué síntomas tuviste? Había estado haciendo mucho ejercicio y de pronto empecé a tener escalofríos, mucha fatiga, calentura, falta de aire, debilidad, migraña… ¡tuve todos los síntomas! El más leve fue el del gusto, no lo perdí tanto, pero el virus sí me atacó fuerte, directo a los pulmones.

¿Necesitaste oxígeno? Sí, desde el principio estuve con concentrador de oxígeno. De hecho, en la primera tomografía pulmonar que me hice tenía un daño de 16 por ciento, y a los ocho días, que ya estaba con el tratamiento, tuve un aumento muy grande en la afección a mis pulmones; la verdad, sí me asusté. El neumólogo me mandó a internar porque mi oxigenación bajó a 88 por ciento.

¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Tres días, pero sintiéndome mal fueron casi dos meses, recuerdo que no quería levantarme ni para ir al baño. Y ahora he estado en rehabilitación pulmonar.

¿Qué secuelas te dejó el virus, aparte de la afección pulmonar? Pues aún no recupero al cien el equilibrio; hay veces que voy caminado y de repente choco con la pared o con el filo de una puerta; bajé de peso, y también me afectó la concentración, sentía que para cualquier cosa tenía que concentrarme muchísimo porque se me iba el avión. Gracias a Dios eso ha ido disminuyendo.

¿En algún momento sentiste miedo de morir? Aunque estuve en el hospital, en área COVID, y ves a los doctores, enfermeras y demás entrar y salir con su traje de astronauta, la verdad, no. Siempre he pensado, al día de hoy, a mis 47 años, que uno se va a morir el día que le toque, no antes ni después, pero eso no significa que hay que bajar la guardia, al contrario, se ha visto que esto va en aumento, y creo que la clave está en cuidarnos, porque yo me contagié por exceso de confianza y lo reconozco, le jugué al vivo pensando que a mí no me daba, que era el todo sano y nada me hacía daño.

