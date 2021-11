"Eduardo Palomo es mi amor eterno": Carina Ricco confiesa que sigue su duelo tras 18 años

Carina Ricco nos abrió su corazón y compartió que a pesar de que el pasado 6 de noviembre Eduardo Palomo cumplió 18 años de haber fallecido, lo sigue recordando con mucho amor. La actriz, quien actualmente forma parte del elenco de la telenovela Contigo sí, también reconoció que a sus hijos: Fiona, de 22 años y Luca, de 20, a pesar de que son buenos muchachos, les ha hecho falta la figura paterna.

Tus hijos ya son unos jóvenes, ¿cómo has vivido la maternidad? Sí, Fiona tiene 22 y Luca 20. Creo que ser padre o madre es un trabajo de alerta constante, tienes que estar muy al pendiente de tus chavos, de cómo van, de cualquier indicador o reacción que ves que no corresponde a quienes son ellos; porque tú sabes quienes son, sabes de su nobleza y su carácter, de sus debilidades y de todo; entonces, tienes que estar ahí para platicar, corregir, y a veces para apretar, jalar, soltar, ser más duro o más compañero, es un trabajo de tiempo completo.

¿Cómo te ha ido con ellos? Bien, aunque yo pensaba que cuando crecieran iba a ser más fácil, pero no, es más difícil; cuando son chiquitos los tienes que cuidar mucho, estar pendiente de que no se peguen, no se raspen, no se tropiecen, que no toquen, porque están descubriendo todo, pero cuando salen al mundo, ya no es que se lastimen con el mueble o con la esquina de la mesa, sino que no se lastimen en la vida, con la gente a la hora de trabajar, de relacionarse, porque desafortunadamente no siempre van a encontrar gente buena.

¿Te ha costado trabajo ser mamá soltera? Sí, creo que es más llevadero si tienes un compañero, que el papá de tus hijos pueda tomar decisiones contigo, que a veces uno sea el duro y el otro se ablande…

¿Consideras que les hizo falta la figura paterna? Siempre hace falta, cuando no está el papá, por la razón que sea, porque se fue de la casa, se divorciaron, porque era un irresponsable y nunca estuvo presente… creo que hacen falta los dos: mamá y papá, si son responsables y buenas personas, porque si son un desastre, mejor que no estén.

Por cierto, se cumplieron 18 años de la muerte de Eduardo Palomo, ¿cómo has vivido su ausencia? Es un proceso que no creo que acabe, realmente aprendes a vivir con esa ausencia y aprendes a estar sola, pero siempre extrañas a la gente que amas, siempre, no importa si es tu papá o tu mamá, si ya era muy grande… creo que siempre extrañamos a los que amamos. Sin embargo, al final, creo que los seres humanos somos muy fuertes y nos ponemos de pie, más cuando tienes hijos, porque te dan una gran fuerza. Mis hijos son chavos súper sanos, trabajadores, muy entregados y comprometidos con tratar de hacer del mundo un lugar mejor.

¿El padre de tus hijos siempre será tu gran amor? Sí, el flaco es mi amor eterno, va más allá de ser mamá, papá, esposos, pareja… es cuando te encuentras con esos seres con los que vibras en la misma sintonía y con los que tienes esa misma energía.

¿Cómo lo recuerdas? Con mucho amor y mucho gozo siempre, sobre todo cuando estamos trabajando sus hijos y yo, ahora Luca haciendo música, Fiona actuando, y yo en la telenovela (Contigo sí), es superbonito porque es algo que compartíamos, por ejemplo, aquí en la producción me he encontrado con camarógrafos, gente de iluminación, de maquillaje… que estuvo con nosotros en Morir dos veces y es muy lindo.

¿Te has la oportunidad de volverte a enamorar? Lo he intentado, pero realmente todavía no ha surgido el suertudo.

