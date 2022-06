Eduardo Capetillo y Biby Gaytán celebran cumpleaños 8 de sus mellizos

Eduardo Capetillo está decidido a demostrar que una de sus mejores facetas es la de papá, y ahora lo hace en medio de la celebración por el cumpleaños de sus mellizos Manuel y Daniel.

Con una imagen inédita, el empresario mostró el gran parecido que sus pequeños tienen con él, al divertirse en una piscina a la orilla del mar.

"Ocho años llenos de amor, felicidad, y maravillosos momentos, felicidades campeones son lo máximo", escribió Capetillo.

Esta celebración se une a la del Día del Padre, motivo por el que Bibe Gaytán le dedicó un mensaje a su marido, "por ser un papá tan presente en la vida de todos nosotros @capetillo_eduardo te amamooooooooos!!!".

Este mes, Eduardo Capetillo apareció en la revista ERES junto a su hijo Eduardo. En entrevista, el ex Timbiriche dijo que ser padre es "una enorme responsabilidad, porque me ocupo de la formación de los seres humanos que me presta Dios, porque no son míos, son prestados y es mi responsabilidad formarlos no solamente con lo que les transmito de palabra, sino con los hechos".