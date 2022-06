Eduardo Capetillo llega a ERES con su hijo y termina confesando más de la cuenta

Como en los años 90, Eduardo Capetillo apareció en una edición más de la revista ERES. Pero esta vez lo hizo como padre junto a su hijo Eduardo, con quien comparte gustos, pero también tienen diferencias.

En entrevista exclusiva con la publicación, el esposo de Biby Gaytán contó lo que significa para él ser padre de familia: "Es una enorme responsabilidad, porque me ocupo de la formación de los seres humanos que me presta Dios, porque no son míos, son prestados y es mi responsabilidad formarlos no solamente con lo que les transmito de palabra, sino con los hechos".

"Tengo que ser muy congruente con lo que digo y lo que hago. Es importante enseñarles con el ejemplo y así irlos formando como seres humanos; puesto que educar a una persona es relativamente fácil, pero formar es mucho más complejo. La formación es cuando les pasas los valores y eso es la mejor herencia que le puedes dar a un hijo. Es lo que a lo largo de su vida los va a llevar a tomar buenas o malas decisiones con base en su intuición, y su intuición se va a basar en sus valores, que son esos parámetros de lo que está bien y qué no está bien.

"Es una gran responsabilidad y una gran fortuna, la verdad yo me siento bendecido de tener una familia tan grande (cinco hijos) y le agradezco mucho a mi esposa, Bibi, porque ella también ha querido tener esta familia grande y hoy me siento muy agradecido", también dijo.

Además de la galanura, Eduardo contó qué tiene en común con su hijo: "El gusto por muchas cosas, nos atrae el deporte, las experiencias de acción, el peligro, los deportes extremos. Cuando los practicaba era muy inconsciente porque no sentía esa empatía con mis seres queridos cuando se preocupaban por mí y pensaba: “qué bárbaros, pero ¿por qué se preocupan si se me apaga el motor de vez en cuando?” (risas). O sea, me estoy jugando la vida, pero claro, al venir de una familia de toreros, el rango del peligro muy amplio y no lo ves, pero cuando empiezo a vivirlo con mi hijo y comienzo a tener el alma en un hilo, pues me doy cuenta de que la vida me dio una cucharada de mi propio chocolate, pues compartimos el gusto por los deportes extremos, por el peligro y la descarga de adrenalina. También tenemos coincidencias en cuanto al arte se refiere, y nos fascinan los viajes, la música, el cine y la vida en el campo que su abuelo le inculcó mucho".

Pero así respondieron cuando les preguntaron sus diferencias: "(Silencio y luego risas de Bibi su esposa que estaba acompañándolos y a Eduardo hijo) …“¿De qué se ríen?, ¿no quieren que diga la verdad o qué?” (risas). Bueno, digamos que él es un poco desordenado (risas), y yo soy súper ordenado -interrumpe Eduardo hijo y dice: “La estructura hecha persona” (risas). Sí, yo soy estructuradísimo porque me ha servido mucho en la vida. A su edad seguramente yo era igual, pero como a mí la estructura me ha salvado la vida, me fui al otro extremo. Yo tengo mi clóset perfecto, mis camisas ordenadas por colores, mis trajes, zapatos… y él lejos de tener algo colgado, lo tiene todo regado (risas), así que en eso somos como el agua y el aceite.