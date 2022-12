Eduardo Capetillo Jr. se lanza como cantante de regional mexicano y así suena

Era cuestión de tiempo para que Eduardo Capetillo Jr. Decidiera lanzarse como cantante, al igual que lo hicieron sus padres cuando eran jóvenes, y tal parece que sí heredó el talento de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

El joven empieza su carrera en el género de regional mexicano. Hay quienes cuestionan por qué eligió ese tipo de música, pero en entrevista con el programa 'Hoy', aseguró que se trata de ser congruente consigo mismo.

"Se me hubiera hecho raro que me hubiera ido por otra cosa que no fuera regional; eso soy yo, crecí con botas, sombrero, crecí arriba de un caballo, crecí en el rancho, en estas bohemias con mariachi, cantando todas estas canciones de José Alfredo, de Vicente (Fernández)... Conocí a Joan Sebastian, entonces pues es donde más cómodo me siento, es mi pasión".

Ya asistió a los premios Bandamax y también apareció en el programa 'Corazón grupero' de TV Azteca, donde pisó el escenario para cantar algunos temas de Vicente Fernández.

Sin embargo, en los comentarios de los siguientes videos no le fue tan bien con las críticas. Algunos dicen que no tiene voz o quizá solo le falta experiencia. Míralos y opina:

