Eduardo Ávila confiesa que no le gustaba el deporte

Eduardo Ávila es una persona a la que le gusta leer, escuchar música, cuidar su alimentación y perseguir sus sueños como muchos otros mexicanos, lo único diferente entre él y otros es que ha conseguido traer a México cuatro medallas de los Juegos Paralímpicos.

Conquistó el oro en los 73 kilogramos en Pekín 2008, logró el bronce en Londres 2012 en la misma división. Para Río de Janeiro 2016, el Judoman subió a los 81 kilogramos y ganó la presea áurea. No conforme con eso, en Tokio 2020 se colgó la presea de bronce.

En entrevista con TvyNovelas, Ávila confiesa que padeció mucho el deporte y que no fue sino hasta 2007 que comenzó a tomarle gusto. Además, nos explica por qué esta última medalla tiene dedicatoria para varias personas.

"Esta medalla no tiene dedicatoria. Pertenece a muchas personas, a mis entrenadores --porque tengo muchos entrenadores-- a mis compañeros de equipo, a mi psicóloga, nutrióloga, etc, así que hay que partir la medalla en muchos cachitos, porque esa medalla no la traje yo solo, fue producto de muchas personas”, aseguró.

Sus inicios

Aunque muchos atletas de alto rendimiento comenzaron su pasión desde pequeños, Eduardo confiesa que sí, comenzó a muy temprana edad a practicar deporte, pero no por gusto sino por obligación.

“Tardó mucho tiempo en que naciera ese amor (por el deporte)", confiesa. "Fueron muchos años de padecerlo, porque no me gustaba, de que eran pleitos para ir a entrenar, de que no ganaba", recuerda.

No fue sino hasta que se integró a la Comisión Nacional del Deporte, luego de ganar una Universiada Nacional, que comenzó a gustarle lo que hacia.

"Comencé a entrenar con la Selección Nacional de Judo y me doy cuenta de las oportunidades que había en el deporte, fue en ese momento que comencé a agarrarle mucho cariño al deporte porque me sentí dentro de un equipo”, reveló.

Su debilidad visual

Tenía seis años cuando se cayó de la bicicleta y sufrió un golpe muy fuerte en la cabeza, hecho que provocó —sin saberlo— que uno de sus nervios ópticos se dañara irreparablemente.

Desde entonces no tiene vista periférica, solo distingue siluetas; sin embargo esto no fue impedimento para convertirse en uno de los mejores atletas paralímpicos de México y el mundo.

"Gracias al deporte, aprendí a vivir con esto", reconoce Ávila.

El deporte en su vida

Y sí, fue debido a sus padres, Ana María Sánchez e Hilario Ávila, que Eduardo comenzó a practicar Judo, discplina que le ha dado grandes satisfacciones, aunque no en sus inicios.

“El Judo no me gustaba para nada", dice mientras nos comenta que su papá lo obligaba a entrenar dicha disciplina pues era el entrenador en aquel entonces (2006-2007) y fue así como recibió una invitación para entrar a la Conade.

"Fue voluntariamente a fuerza que comencé a entrenar, aunque en años anteriores ya entrenaba con mi papá en Ciudad Universitaria, pues yo estudié en la Prepa 4, así que representaba a mi escuela por obligación, no porque me gustara (risas)", recuerda.

Esto se debía a que Eduardo no era un atleta destacado, pues como él mismo lo cuenta “no sabía qué hacía en el deporte porque no daba una, era muy malo, no me gustaba, me sentía no muy bien practicando deporte, lo padecí muchos años, no lo disfruté pero había que hacerlo porque estaban ahí mi mamá y mi papá para obligarme tal cual”.

Y de ser un 'mal atleta', Eduardo pasó a ser uno de los mejores en su disciplina. ¿Cómo sucedió esto?

“Tengo registrado ese cambio en mi cabeza cuando quede Campeón Nacional de Judo Convencional, por ahí del 2007-2008, que incluso logro un podium, y fue cuando dije ‘ay, esto no está tan mal, no soy tan malo’, y desde ese año a la fecha he estado en podiums nacionales e internacionales, fue en ese momento en que me dí cuenta de que quería estar en el deporte”, reconoce.

¿A quién admira?

Hoy, Eduardo Ávila es un modelo a seguir, un atleta admirado y reconocido y sin duda una inspiración para las nuevas generaciones. Pero él también admira a muchos de sus compañeros.

"Hay tantos deportistas a quiénes admirar, pero un parteaguas es Vanessa Zambotti, pues hizo que el Judo mexicano creciera; tenemos una María del Rosario Espinoza, que es el ejemplo de todos los deportistas, que ha ganado absolutamente todo y que tiene muy bien plantados los pies en la tierra, ¡María es de otro mundo! También tenemos un Rommel Pacheco, con tanto tiempo en el deporte, con altas, con bajas. Hay tanto que podría mencionar, pero por el momento me quedo con ellos tres”, dice.

Por su parte, el consejo que él envía para las nuevas generaciones sería que “no se frustren, las cosas no salen de un momento a otro, pero sí trabajen. El deporte es una carrera a largo plazo, una carrera de resistencia, no vamos a ganar en poco tiempo, porque los rivales han estado entrenando en semanas, meses, años y han aprendido de sus derrotas como de sus victorias”.

María bonita

Eduardo Ávila llevará por siempre las palabras que María del Rosario Espinoza le dio en 2007, año en el que la taekwondoín le dio uno de los mejores consejos que atesora desde entonces.

“Estaba desayunando, en el 2007, en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ella iba llegando de un Campeonato Mundial, como Campeona Mundial, yo acababa de llegar de Juegos Panamericanos y le pregunté que de dónde sacaba esas ganas de ganar, ese coraje que tenía, porque yo le dije que no me sentía seguro en el área de competencia y me dijo ‘Es el espíritu deportivo Lalo, las ganas de ganar, lo que has venido haciendo hay que aplicarlo en el área de competencia’, son consejos que tengo de María desde hace mucho tiempo, me lo dijo tranquila, me lo dijo sin ego y esas palabras están en mi cabeza hasta la fecha”, finalizó.