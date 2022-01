Edith Márquez dio positivo; además nos confiesa por qué se estaba autodestruyendo

Pese a que durante casi dos años Edith Márquez tuvo su agenda de presentaciones en vivo paralizada por la pandemia del COVID-19, nunca se detuvo. Aprovechó el tiempo al máximo y buscó la forma de conectarse con su fiel público que la sigue de forma leal desde que estuvo en Timbiriche; por eso trabajó desde su hogar para sorprender con una nueva producción discográfica y declararse Más mexicana.

No sólo su carrera profesional perfiló cambios, sino su vida personal también; la cantante de Puebla vivió un momento de introspección que le hizo tocar fondo y defender con sus garras el amor propio, por lo que dejó el tequila y otros vicios. Este 27 de enero celebra su cumpleaños.

La cantante dio positivo a COVID-19 y así lo confirmó: "A mis queridos Marquezos que estarían conmigo en el palenque de León, Guanajuato, este sábado 29 de enero, les informo que lamentablemente di positiva en una prueba de Covid, mis síntomas son leves, estoy muy bien, por lo que estaré cerrando la feria el 10 de febrero, los boletos que adquirieron serán válidos para esta nueva fecha. ¡Los amo y les prometo el mejor show para esa noche! Sigámonos cuidando mucho !! Los amo".

La reina de los palenques se declara más que lista para defender su puesto de honor en la música regional mexicana y en excluvis platicamos con ella...

Nunca te detuviste; pese a que no tuviste show, preparaste un disco, Más mexicana… Así es, pese a la pandemia, sí se pudo. Pudimos trabajar, grabamos este EP, hicimos los videos tomando todas las medidas de sanidad. Gracias a las redes sociales que pueden ser muy benéficas y en ocasiones no tanto, pero esta vez la tecnología sí jugó a nuestro favor para poder estar en contacto con nuestros fans.

¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con este disco? La fuerza que tiene la mujer, el carácter, la garra con la que uno puede defender su amor propio; creo que las mujeres somos muy aguerridas y tenemos mucha valentía y tenacidad, eso es algo que tengo yo y que me ha conectado mucho con mi público, sobre todo con las mujeres, incluso con la comunidad LGBTTIQ. Todos nos identificamos con determinadas experiencias que uno tiene en el amor o en el desamor.

¿Te ha tocado defender el amor propio? ¡Claro, por supuesto! Las mujeres no lo tenemos tan presente, o yo por lo menos siempre estaba pensando en los demás, en dar, me dejaba para lo último, y no, porque yo tengo que estar en primer lugar, y no es algo de egoísmo, es cuestión de estar bien uno para estar bien con los demás, con la familia, trabajo, público... Cuando volteé el foco hacia mí comencé a hacer ejercicio, tengo dos años de no fumar, dejé el tequila porque me estaba haciendo mucho daño a las cuerdas vocales, mi alimentación cambió, se convirtió en cetogénica. Tomo mucha agua y hago cosas que antes no hacía; me di cuenta de que me estaba descuidando. Ahora incluso cuido mis horas de sueño, duermo lo necesario. Estoy contenta por todos los cambios que he venido haciendo, eso es amor propio.

¿Estos malos hábitos te estaban destruyendo? Sí, claro; todas las cosas que no te benefician y te afectan hay que dejar de hacerlas.

¿Cambiaste el concepto de tus conciertos? He tratado de hacer un concierto en el que la gente pueda cantar mis éxitos, todos estos temas que la gente me pide con mariachi, haciéndole honor a mi nuevo disco que es cien por ciento música mexicana. Regresé a los palenques, por eso es que la gente me llama “La reina de los palenques”.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!