¡Edén Muñoz se va de Calibre 50!

Confirmado, Edén Muñoz, líder y vocalista de Calibre 50, saldrá de la agrupación para probar suerte en solitario a 11 años de haber formado la exitosa banda. TVyNovelas tuvo conocimiento de que Edén habría tenido diferencias con sus compañeros luego de que éste destacara por sus propios méritos en otros ámbitos de la música, como la producción y la composición, además de su incursión en la televisión el año pasado en el reality ¿Quién es la máscara?, lo que provocó celos profesionales entre sus compañeros.

Tan sólo en el grupo, Edén creó cañonazos de popularidad como Aunque ahora estés con él, El tierno se fue, Te estoy engañando con otra y Mujer de todos mujer de nadie, entre muchos otros.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el cantautor decide abandonar un proyecto musical, pues en el 2010 salió de Colmillo Norteño, reconociendo que no había una buena relación: “No me entendí con ellos, no estaba bien, había fricciones y no me dio miedo empezar de cero”, dijo el joven artista, quien el pasado 25 de septiembre llegó a 31 años de vida.

“SOY LOBO DE MANADA”

A inicios de 2021, el cantante fue cuestionado sobre la posibilidad de comenzar una carrera como solista, pero en aquel momento aseguró que él ya había pasado esa línea de querer figurar solo: “Soy lobo de manada, la soledad me afecta mucho”.

Agregó que se sentía raro hablando de él en singular, y afirmó: “Edén sin sus compañeros, no caminan las cosas”, por lo que debió existir una razón de peso para que el músico cambiara su sentir, pues en julio de este año se había sometido a una cirugía en las cuerdas vocales para estar listo en la gira de Calibre 50 que comenzaría en septiembre.

COMPOSITOR DEL AÑO Este 2021, Edén recibió el premio Sesac al compositor del año en el regional mexicano; tan sólo en este gremio ha escrito temas para Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, Alex Fernández, Julión Álvarez, La Arrolladora, Banda MS y Gerardo Ortiz, por mencionar algunos. Pero también ha compuesto temas para intérpretes de otros géneros, como Carlos Rivera, Maluma y Río Roma, dejando claro que su talento no tiene límites.

