Edén Muñoz admite que hubo fricciones con Calibre 50 y nos revela sus desafíos

Luego de que Pancho Barraza asegurara que Edén Muñoz será una estrella del tamaño de grandes cantautores como Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Joan Sebastian, el exvocalista de Calibre 50 acepta el desafío de convertirse en el nuevo estandarte de la música regional y pondrá el nombre de México bien “chin…”. Además, nos confiesa si abandonó la agrupación que él mismo creó por fricciones con sus compañeros.

Hace un año decías no verte como solista, ya que eres un lobo de manada, ¿qué pasó?

En ese momento ni yo mismo entendía el concepto de las cosas; a final de cuentas, sigo siendo lobo de manada, sigo sintiéndome con la misma esencia. Obviamente hubo un currículum en Calibre 50 donde empecé a palomear lo que quería hacer, y hubo un momento en el que ya había palomeado todo y ya no había nada que yo pudiera aportar.

En el 2010 saliste de Colmillo Norteño, reconociendo que tuviste fricciones con tus compañeros, ¿pasó lo mismo con Calibre 50?

Mentiría si digo “no”, pero son fricciones que, hasta cierto punto, como en todas las familias, son tolerables. Todos teníamos el mismo peso en decisión, y de repente funcionó en algún momento y en otro no. Hoy, con las riendas de mi proyecto en la mano, puedo decir: “Vámonos por acá”, y si falla, yo tomé la decisión. Se resume en madurez espiritual y no me arrepiento, estoy feliz.

¿Dónde te ves en el 2030?

En Dubai, de vacaciones (risas). Me miro grande, y no quiero pecar de egocéntrico, pero me veo como un gran exponente de la música mexicana, representando una cultura en muchos países y colaborando con mucha gente, haciendo las cosas que me gustan; es uno de los pocos objetivos que me he puesto en la vida, siendo feliz.

Pancho Barraza dijo que eres un compositor que está a la altura de Juan Gabriel, Marco Antonio Solís y Joan Sebastian…

Una vez me lo dijo, y lo tomé con responsabilidad y emoción. De repente me cuesta trabajo entender esa parte, pero si es lo que me toca, hay que darle. Es algo que quiero también, y no es por fama ni por dinero, es un rollo más personal, espiritual, de pasión por la música y de representar una

cultura. Si ahora me toca llevar el estandarte, agarrar la estafeta, vamos a poner a México chin…

"EL CUERPO DICE: 'TÚ NO MANDAS, AQUÍ MANDA ESTO'"

A mediados del 2021 te sometiste a una quinta cirugía de cuerdas vocales… ¿Tienes algún padecimiento

grave?

Lo que pasa es que como no tengo conocimiento musical, canto con el oído; cuando tienes 15, 16 o 17 años puedes echarle horas al canto y no pasa nada, pero te caen los años, las desveladas, los desarreglos, y éstos obviamente te llevan a que el cuerpo te diga: “Tú no mandas, aquí manda esto”. La decisión es hasta cierto punto sabia.

¿Tu vida estuvo en riesgo?

No, las cuerdas vocales son músculos pequeños que se estiran; lo que sí se pone en peligro es la carrera. Si lo quieren ver del lado pasional que tengo, la música es mi vida. Lo mejor de todo esto es que está tan avanzada la ciencia, que no puede llegar a ser una operación tan peligrosa; al contrario, es una limpiadita, como cuando a los carros se les lleva a hacer un servicio.

