Dulce pide para este 2022 una pareja para complementarse, aunque puede estar sola

Dulce se consolidó como una de las cantantes femeninas más importantes en la década de los 80, y su éxito continúa hasta el día de hoy; además de sentirse en plenitud en su carrera artística, también se considera realizada en el ámbito personal, aunque reconoce que le hace falta una pareja que la acompañe.

TVyNovelas platicó con ella y nos confesó qué es lo que pide en un hombre para estar con él por el resto de su vida; además, nos compartió sus planes para este 2022.

“SERÍA PADRE TENER UNA PERSONA QUE ESTÉ CONMIGO” ¿Cuál es tu secreto para conservar esa voz? Es un don, pero es uno que tenemos prestado y, por consiguiente, lo tienes que cuidar, no puedes forzarlo ni hacerle daño. Yo no exagero en cuidados, lo que tengo es una buena técnica de canto: tengo muy buen aire y sé repartirlo muy bien; sé trabajar con el diafragma, y entre más canto, más voz tengo, entonces, pues yo también me voy picando y aquello crece y crece. Creo que lo que hace que la gente se vaya contenta a sus casas cuando me ve cantar en vivo es la entrega que doy como artista.

¿Qué sientes de que las nuevas generaciones se enamoren de tu música a través de videos que se han vuelto virales? Es una satisfacción muy grande que los centennials sepan mis canciones, eso es divino. Muchos de ellos crecieron escuchando esa música porque la ponían su mamá y su papá. Las canciones de los años 80 les llama mucho la atención, y esa música ha regresado.

¿Cómo ves a las artistas de esta generación? Que cantan muy cool e interpretan muy light (risas), entonces, ahora a los muchachos les gusta lo cool y lo light, y está padre, pero no corresponde al criterio con el que nos formamos las cantantes como yo, nosotras sí teníamos que ser muy intensas y correctas al cantar; nosotros no podíamos hacer playback, no nos corregían tanto en los estudios de grabación, éramos cantantes de concierto. Ahora hay mucha cantante de estudio, y lo más triste de todo es que se llevan las grabaciones a los shows.

Háblanos de tus planes para el 2022… Últimamente he estado trabajando mucho en Estados Unidos, y el año que viene seguiré en el mismo tenor porque ya tengo algunos compromisos por allá; seguiré con mis compañeras de GranDiosas. También tengo varias propuestas de trabajo con diferentes artistas; tengo ahí oportunidades de tres giras diferentes independientes de la de GranDiosas y la mía, así que yo creo que viene un 2022 muy bueno.

A estas alturas del partido, ¿qué te falta por hacer? ¡Vivir! Quiero vivir más y más; ahora que veo que tantos compañeros se están yendo, me da mucha tristeza. Yo sólo le pido a Dios que me dé vida, porque amor tengo: están mi hija, mi hermana, mi familia, mi nieto... No me cabe en el alma todo lo que amo y todo lo que recibo de amor, y gracias a Dios tengo mi casa; puedo decir que todo está divino.

¿Y en el amor cómo andas? ¡Plena! Llena de amor, más no de pareja, pero el corazón está pleno, lleno y rebosante.

¿No te hace falta una pareja? No, pero sí me complementaría, que eso es diferente. Creo que sería padre tener una persona que esté conmigo, que me acompañe, que sueñe conmigo, que se divierta y que nos comamos las palomitas juntos viendo la tele, ¡eso sería bonito!

¿Por qué estás sola? Porque no me puedo inventar una pareja y no voy a inventar a alguien con tal de no estar sola; no soy una mujer que no pueda estar sola. Conozco a muchas mujeres que no lo pueden estar, entonces se agarran ahí lo que pase por la esquina; yo no soy así, soy una persona que me exijo mucho y le exigiría también muchas cosas al que fuera mi compañero.

¿Entonces eres muy exigente con tus parejas? Exigiría tiempo, detalles, dedicación y muestras de amor. Eso es lo que a mí me gustaría tener, sobre todo compañía, porque eso es lo más caro y lo más difícil que te dé una persona, pero bueno, yo estoy aquí libre, solterita, lista para el amor, pero no para andarme paseando con cualquier persona que ni me merezca ni lo merezca yo.

CIERRA EL AÑO CON BROCHE DE ORO

Dulce ofrecerá una cena show este 31 de diciembre en el Salón La Maraka, donde interpretará sus más grandes éxitos, y nos compartió su felicidad por iniciar el 2022 trabajando.

“No hay cosa más bonita ni satisfactoria para un artista que terminar el año trabajando, porque es hasta de buena suerte. Después de este par de años que han sido tan duros, que nos han obligado a quedarnos en casa, espero que la gente tenga muchas ganas de salir y vengan a pasar conmigo este año viejo y a recibir el Año Nuevo. Les aseguro que si vienen van a salir muy contentos, porque además va a estar también haciendo lo suyo un grupo muy famoso que se llama Los Dandy’s, que interpreta boleros”.

