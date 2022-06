Dulce defiende su soltería: "No necesito un hombre para sentirme plena"

A un año de haber superado el COVID, la cantante Dulce se dice totalmente recuperada y emocionada de seguir trabajando. Prueba de ello fue el concierto en solitario que presentó a finales de mayo en el salón La Maraka de la Ciudad de México, donde además de deleitar a los asistentes con su voz, también Sorprendió con un vestuario totalmente nuevo, y aunque luce una figura envidiable, la intérprete de Lobo asegura que sigue soltera y por el momento no piensa en el amor de pareja.

Luces muy bien… Honestamente todo fue a raíz del COVID que me dio hace un año, perdí mucho peso, pero ya me siento al cien, gracias a Dios estoy totalmente recuperada y feliz, planeando todo para mi concierto de este 28 de mayo. Aunque no lo crean, cada espectáculo me sigue emocionando como la primera vez.

¿Cómo estás en el plano personal y sentimental? Muy tranquila porque sigo soltera (bromea). No tengo novio porque a lo mejor con la edad uno se vuelve cada vez más exigente. No soy de andar en aventuras o noches de casualidad, esas cosas no me gustan, y he tenido relaciones tan bonitas, que si no va a ser una relación de calidad, no me interesa... Imagínense, para que luego me anden presumiendo o diciendo: “Mira, yo ando con Dulce”, para nada. De hecho, muy pocos pueden decir una cosa así.

¿Por qué no has buscado una pareja? Me cuido mucho ahora y me cuidé siempre. En primer lugar, por mi madre, que siempre me decía que los artistas eran esto y lo otro… Yo le tuve que jurar que siempre me iba a portar bien, y se lo cumplí; ahora también tengo una hija, así que tampoco puedo andar haciendo locuras, porque la respeto y la he educado con un buen ejemplo. Por eso me ven que soy tranquilita, pero no es por falta de ganas ni porque no tenga corazón.

¿Qué debe tener un hombre para conquistarte? Que me haga vibrar y me haga reír; que quiera estar conmigo y que tenga un plan de vida con una mujer, porque así nada más, como para pasar el rato, me da mucha flojera. No soy ese tipo de persona, me gustan las relaciones formales, porque al final, si no funciona te quedas con un gran amigo… ¿No funcionó la pareja? Ni modo, pero quedas divino y podemos ser amigos el resto de la vida. Yo, por ejemplo, con mi exesposo y con las personas que en algún momento tuve una relación, con todos me llevo superbién, porque antes de cualquier otra cosa, me fijé en que fueran personas buenas, entonces siempre estarán en mi vida.

¿Cuánto llevas soltera? Uy, ya ni me acuerdo. De divorciada tengo como 25 años, y soltera ya un rato. Pretendientes pues sí he tenido, pero son raros… o la rara soy yo.

Debe ser complicado salir con una famosa… Sí, porque hay muchos hombres que son celosos y no les gusta que se te acerque la gente, se quejan de que te saluda tal persona o que ese te está viendo mucho. También los hay inseguros que no les gusta que la mujer brille, entonces no es tan sencillo, por eso estamos solas la mayoría de las mujeres.

¿Eso te hace sentir incompleta? Pues no, porque mientras tenga un micrófono y una canción para compartir con la gente, yo estaré enamorada. Yo vivo enamorada, tengo una hija y un nieto, una familia que adoro y soy una mujer feliz, no necesito un hombre para sentirme plena… No es que no crea que teniendo una pareja podría ser más feliz, depende del compañero, pero si no lo tengo, no pasa nada, mi felicidad está hecha.