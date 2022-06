Dulce María pide más atención para su tributo a RBD en el 2000's Pop Tour

Uno de los momentos más emotivos del concierto 2000's Pop Tour es cuando Dulce María hace un homenaje a RBD y aparece en el escenario con el atuendo de Roberta, su personaje en la telenovela y en la banda que surgió de ahí.

Sin embargo, el concierto del fin de semana de esta gira (que reúne a algunos de los más populares exponentes del pop de la primera década del siglo XXI) coincidió con el de Karol G, quien tuvo como invitada a Anahí.

Anahí y Dulce María fueron parte de "Rebelde" y RBD y compartieron el éxito que significó tanto la telenovela como el grupo que estuvo de gira durante varios años por países de Latinoamérica.

Sin embargo, la coincidencia de los conciertos provocó un fenómeno que no dejó contenta a Dulce María: en redes sociales, el dueto de Karol G con Anahí tuvo una amplia repercusión gracias a que fue replicado en las cuentas oficiales de RBD. No sucedió lo mismo con el tirbuto de Dulce María en el 2000's Pop Tour, el cual pasó desapercibido en esas mismas cuentas.

"Lástima que no sé quien maneja las redes de RBD. Pero hubiera estado bonito que se sumaran a este gran homenaje que hicimos para toda la generación #REBELDE y de los #2000 en fin gracias a las más de 25,000 personas que recordaron y cantaron con nosotros", escribió Dulce María.

Enseguida, sus seguidores comenzaron a replicar el mensaje y, sobre todo, a difundir fotos y videos de la manera en que Dulce María revivió al personaje de Roberta.

A las pocas horas de que la cantante escribió su reclamo, las redes oficiales de RBD reaccionaron y también publicaron algunas imágenes de lo que se vivió en el 2000's Pop Tour.

"Nostalgia y emoción total. Más de 25 mil personas cantando juntos todas estas canciones que me llenan el alma y me trae recuerdos tan intensos . No podría dejar de hacerles esta sorpresa, están en mi corazón y siempre los llevo conmigo. Toda una generación @2000spoptour y sí, aún yo sigo aquí, y aún hay un chingo de amooor. Los amo y nos vemos pronto", escribió Dulce María.