Dulce María: "Por mi bebé no me siento preparada para volver a los escenarios"

Trascender en la vida no tiene que ver con la fama y la fortuna, sino con mantener tu esencia, ser fiel a ella y seguir compartiendo emociones a través de la música o de cualquier tipo de arte. Es por ello que, en mis ocho preguntas, Dulce María nos cuenta sobre su regreso a la música y los escenarios.

1 ¿Cómo estás? Feliz. Estuve encerrada y sin proyectos desde que inició la pandemia y por mi embarazo. Participé en ¿Quién es la máscara?, pero con una careta y una gabardina gigante. Eso me dio tranquilidad para volver a hacer un proyecto.

2 ¿Qué tan difícil fue convencerte de ponerte un disfraz y entrar en un personaje? La propuesta llegó cuando llevaba más de año y medio encerrada, no hacía nada, más que salir al pediatra; me dijeron que debía estar con la máscara y no exponerme a la pandemia. Me llamó la atención porque volver al escenario es mi pasión. Aunque no fue bajo mi nombre, fue una gran experiencia, conecté con la gente y lo disfruté mucho. Fue un reto que acepté por mi pasión a la música.

3 ¿Cómo seleccionaste el personaje? Al principio me enseñaron un caracol muy bonito, pero no había forma de moverme con el caparazón. Luego me mostraron una jirafa, pero era como un hombre y no salió. Mi última opción fue Leona. La idea de los disfraces es que les metas tu esencia y parte de tu identidad. Normalmente con los de México hay más oportunidad, porque los hacen a tu medida, pero el mío ya estaba hecho en Estados Unidos.

4 Después de hacer muchas cosas de forma digital durante la pandemia, ya se están reactivando los conciertos, los festivales, lo que implica reencontrarse con gente que les ha forjado la carrera. ¿Cómo te sientes? Me emociona, porque la pandemia le pegó durísimo a la industria del entretenimiento. En mi caso decidí escribir mis canciones y lanzarlas, y me atreví a hacerlo después de 10 años con mi álbum Origen, el primer proyecto independiente que hago. A pesar de que este disco fue mi forma de estar cerca de la gente y mostrar que tengo muchas ganas de volver a los escenarios, aún no me siento preparada para ello por mi bebé. Una gira fuerte no está en mis planes, pero sí me gustaría hacer algo pronto.

5 Te extrañamos en el reencuentro de RBD. ¿Cómo te sentiste? También los extrañé. Fue difícil porque me agarró en pleno embarazo, donde estuve superemocional y hormonal, y no nos pudimos poner de acuerdo con los tiempos. Mis compañeros ya llevaban mucho de adelanto; no era un reencuentro de cuates, era algo bien planeado. En otro momento sí hubiera estado, porque a RBD le di toda mi vida, pero yo no la estaba pasando bien con mi embarazo. De todas formas, mis compañeros le dieron mucha alegría y esperanza a la generación Rebelde.

6 Ahí viene una nueva generación Rebelde. ¿La vas a ver? Creo que justo ya no soy de esta generación, soy de la pasada, pero les va a ir muy bien. Está superpadre que RBD perdure y lleguen más versiones, más generaciones, porque seguramente vendrán con otros temas fuertes y será adaptado a lo que se está viviendo ahora. Veo las cosas que suben a redes sociales y es raro; es bonito por la nostalgia, pero a la vez son canciones que viven ahí en mi mente y me despierto con esto. Nuestro Rebelde también fue un remake de la versión argentina, y como adolescente siempre estás ávido de identificarte con algo. Esa será la clave de su éxito.

7 Regresando a tu carrera, decías que tu sueño es componer. Después de ser parte de un fenómeno global y de haber tenido todo a tu disposición, ¿cómo se siente la independencia musical? Hay cosas de las que no tengo la menor idea. Estuve en una disquera 10 años con mi proyecto como solista, siempre me apoyaron, pero llegó un punto en el que necesitaba un respiro porque llevaba mucho tiempo en mil proyectos. También llegué a una edad en la que quería decir cosas, porque había muchos peros sobre lo que puede funcionar y no, así que esto fue un grito de libertad para mí, de escogerlo todo, ir a mis tiempos, formar mi familia... Hay muchas cosas muy satisfactorias, entre ellas el cariño de la gente, pero por otro, hay cosas técnicas que no sé cómo funcionan. Es una transición, pero a la vez una gran experiencia y un primer paso a lo que siempre quise hacer.

8 ¿Qué planes vienen para ti en este nuevo año? Por ahora, seguirnos cuidando, dar más pasos como mamá, cuidar de mi bebé y estar ahí para ella hasta que tenga la edad suficiente y yo pueda retomar con más fuerza las giras y conciertos. También que sea un momento en que nadie se exponga. Quiero que la música prevalezca y fluya sin importar el canal.

