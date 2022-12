Dulce María, David Zepeda, Victoria Ruffo y más famosos nos dicen cómo celebran la Navidad

Compartir en familia, abrir los regalos y degustar los más deliciosos platillos de la época son las debilidades de los famosos en Navidad. Algunos se darán un tiempo para hacerlo entre las grabaciones de sus proyectos y otros compromisos laborales. Festejar en casa y esperar ahí la llegada del Nuevo Año se convierte en el pretexto para disfrutar los mejores días del año. Consultamos a 20 artistas de las telenovelas y el teatro, y esto fue lo que nos dijeron sobre esta hermosa celebración decembrina.

DAVID ZEPEDA

“La pasamos en familia, con amigos y gente muy cercana. Comemos de todo; mi madre y mis dos hermanas, Martha y Aracely, cocinan muy bien, mientras que mi hermano Agustín y yo salimos buenos para comer (risas). Nos consienten con tamalitos de elote que son una locura; es una receta que viene de mi abuela”.

VICTORIA RUFFO

“Gracias a Dios, aún tenemos a mi mamita, y paso la Navidad con ella, mis hermanas y mis hijos. Yo no cocino, pero no falta el bacalao, el pavo, los romeritos... A lo mejor hacemos lasaña de chicharrón, ¡riquísima! En Año Nuevo he probado todos los rituales: calzones, saco maletas, lentejas... ¡No fallan!”.

DULCE MARÍA

“Con la pandemia cambió la manera de celebrar; este año vamos a estar en casa. Generalmente se prepara una cena, a veces se organiza un intercambio de regalos. Ésta será la tercera Navidad de María Paula, y será muy diferente, porque en la primera tenía menos de un mes de nacida. Ahora entenderá y disfrutará más el colorido de esta fiesta”.

MARLENE FAVELA

“En mi casa preparamos pavo relleno, buñuelos, ponche, romeritos... ¡todo lo que se puedan imaginar! Ahora que tengo una hija, la Navidad se vuelve una fiesta: viene Santa Claus con los regalos y eso nos llena de alegría. Para recibir el Año Nuevo siempre trato de poner lentejas en la mesa para que haya abundancia; a veces sacamos las maletas para poder viajar... Nuestras tradiciones latinoamericanas”.

LETICIA CALDERÓN

“Procuramos pasarla en casa de algún familiar, y si es en la mía, preparamos mucha comida, la casa se llena de aromas. Me gusta hacer galletas, bacalao, romeritos, pavo, ensalada o pasta. Pongo a ayudarme, a mis hijos, a mi chofer, a mi doméstica... Todos colaboran. Si toca en otra, nos repartimos la chamba”.

ROGER GONZÁLEZ

“Somos una familia súper unida. Durante mucho tiempo estuvimos regados por el mundo, y Navidad era el punto de encuentro, por eso la disfrutamos tanto. Nos vamos a Monterrey y comemos pavo, que preparamos desde un día antes. También me encanta la ensalada de manzana. Cada quien tiene su función en la cocina: Gaby, mi hermana mayor, prepara el postre... Yo no preparo nada; generalmente me encargo de la decoración de la casa; soy yo quien pone el arbolito”.

TANIA RINCÓN

“En Navidad procuramos estar todos juntos en Michoacán: mis papás, mis hermanos... En Año Nuevo nos toca con la familia de mi esposo. Cada año nos turnamos. Los niños disfrutan estar con sus abuelos, la llegada de Santa Claus... En la mesa siempre hay tamales, pierna y pozole. ¡La comida mexicana me encanta!”.

BEATRIZ MORENO

“Disfruto la Navidad como venga. Normalmente, si hay tiempo, organizamos una posada con la familia, cubriendo la parte tradicional con un concurso de piñatas y canto con los niños. Confieso ser muy mala cocinera, pero procuramos que siempre haya romeritos, pavo, pasta... Eso varía con los años”.

JACQUELINE ANDERE

Esa fecha estaré en el Teatro Libanés, en la Ciudad de México, con la obra 100 metros cuadrados o El inconveniente, de Juan Carlos Rubio. Mi hija Chantal pasará la Navidad con sus hijitos adorados, pero siempre buscamos un momento para estar juntas y compartir comiendo rico”.

CARMEN VILLALOBOS

“Este año, disfrutaré las fiestas con mi familia en Colombia, acompañada de mi mamá, mis perros, mis afectos... eso es lo más importante. Comemos de todo: natilla, buñuelos, tamales... El fin de año no faltarán las lentejas, sacar a pasear la maleta y ponerse el calzón amarillo para la buena suerte. Lo mejor de estas fechas es compartirlas con mi gente en Bogotá”.

LISSET

“Será una Navidad muy particular: es la primera sin mi papá (Willy Gutiérrez, fallecido en enero de este año). Estaremos en familia, con mi madre que aún nos queda, afortunadamente. Esta fecha es bien importante para nosotros; mi mamá prepara siempre un gran bufete con distintos platillos; en lugar de pavo o romeritos, prefiere preparar crepas de camarón, pasta, distintos postres... Es muy gourmet, una artista en la cocina. Yo sólo ayudo a decorar la mesa que, no por nada, queda preciosa”.

EUGENIA CAUDURO

“Pasarla en familia es una regla inquebrantable. No soy muy de cocinar, pero todo depende de los tiempos; a lo mejor preparo un pavito, una pastita. Cuando era más chava, en Año Nuevo practicaba más rituales; ahora, lo más que hago es sacar la maleta para activar los viajes”.

EVA DANIELA

“Con mi familia preparo bacalao, romeritos, ensalada de manzana, gelatinas... Todo lo típico de Navidad. Para Juan (Osorio) y para mí será una Navidad muy especial, porque toca con mi familia; ojalá los tiempos cuadren para que podamos viajar juntos a León, Guanajuato”.

Sigue el chisme:

Meghan Markle tiene rasgos manipuladores a causa de su signo zodiacal

Este TikTok muestra cómo serían las Kardashian-Jenner sin cirugía

Sandra Echeverría revela detalles de su separación con Leo de Lozanne