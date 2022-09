Dua Lipa se corona como la nueva Britney Spears en México

Es la nueva Britney Spears. Una nueva princesa del pop para los millenials y centenials está defendiendo su trono. La inglesa Dua Lipa con sólo cinco años dentro de la industria musical ya tiene una carrera artística tan popular como otras cantantes del género en el mundo.

Para muestra, la hazaña que realizó en Ciudad de México: Su primer concierto en la capital agotó boletos en un sólo día y con diez meses de anticipación. El espectáculo número 81 de su gira mundial Future Nostalgia logró reunir a 65 mil fans en el Foro Sol y es, hasta ahora, el show más grande que ha hecho.

Como buena inglesa, comenzó puntual su concierto, la noche del 21 de septiembre. Los fans que desde un día antes hicieron largas filas y acamparon para ser los primeros en entrar al recinto estremecieron cuando sonaron los acordes de Physical, la primera de 19 canciones del repertorio que lo hizo en una hora y media.

El espectáculo es ella y no necesita de nada más. Ni pirotecnia, aparatosos efectos, visuales o pantallas Led, ella no usó nada y dejó claro que no le hace falta. Aprovechando su talento como modelo profesional, su esbelta figura y su 1,72 metros de estatura, dignos de una miss, la cantante convirtió el escenario en una pasarela de moda; lo recorrió de punta a punta varías veces contorneando su cintura en pasos perfectamente sincronizados con al ritmo de sus canciones.

Derrochó picardía y un exceso de sensualidad. Hacía guiños, sonreía, batía su larga caballera al mejor estilo de Jennifer López y se tiraba al suelo, sin soltar el micrófono, para seguir bailando sin perder el aliento ni el estilo. Se cambió de ropa cuatro veces, el mismo número en el que estuvo dividido su show.

Sólo una vez no usó tacones y optó por unos tenis, pero de resto la plataforma y el brillo en looks que dejaron al descubierto lo plano de su abdomen y su decena de tatuajes.

"Estoy muy feliz, estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias por su energía, por su apoyo y gracias por esta noche mágica. Yo quiero decir muchas cosas pero mi español no es perfecto, tengo que estudiar más, pero esta noche lo voy a intentar para ustedes. Gracias, los quiero muchísimo y vamos a disfrutar", dijo emocionada y en español Dua Lipa luego e cantar sus primeras tres canciones.

El repertorio fue el mismo que ha interpretado en su gira que comenzó este año y ha pasado por Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina y terminará en Australia y Nueva Zelanda. "New Rules", "Love Again", "Break my heart", "Be the one", "Fever", "One Kiss", "Cold heart", y "Future nostalgia", fueron cantadas a todo pulmón.

Por un instante en el segundo acto, Dua tuvo un contratiempo aparentemente con su retorno. Miraba incesantemente hacia atrás y hacía señas al punto que tuvo que ajustarse su aparato en el oído y decir "sorry guys (disculpen chicos)", para continuar cantando. El incidente no pasó a mayores.

Casi para terminar el show, la artista de 27 años se abrazó con sus bailarines, ondeó la bandera de México y la de la comunidad LGBTTIQ, para dar las gracias de nuevo.

Con "Levitating" y "Dont start now" le dijo adiós a sus fans de Ciudad de México, para luego marcharse a un after party privado en algún lugar de la capital en el que convivió con sus amigos y equipo de trabajo, lo inesperado fue que la "rumba" fue interrumpida por el sismo de 6.9 que sacudió de sus camas a los mexicanos. En redes sociales circuló el video de la artista asustada ante el temblor y cómo corearon en el Foro Sol: "Dua, hermana.... ¡ya eres mexicana"!

La siguiente parada de su tour es este viernes 23 de septiembre en Monterrey, única ciudad del interior del país en el que cantará.