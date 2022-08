Drogas, robos y mentiras: Karla Panini saca artillería pesada contra familia de Karla Luna

Karla Panini hizo efectiva una advertencia que había lanzado hace unos días contra José Rubén, el hijo mayor de la comediante Karla Luna, luego de que él la acusó de impedir que sus pequeñas hermanas Sara y Nina tuvieran contacto con su familia materna.

"Si tu deseo es seguir litigando en redes sociales y en la suprema corte de Facebook, le seguimos. No tenemos problema", escribió Panini en su Instagram... ¡Y ya lo cumplió!

A través de una transmisión en Facebook, Karla Panini y Américo Garza desmenuzaron los conflictos que han enfrentado con la familia de Karla Luna por la convivencia de las niñas Sara y Nina. "En su momento querían que se las dejara y les diera a ellos la pensión que le daba a Karla.

Américo Garza recordó que la familia de la fallecida Karla Luna intentaron meterlo a la cárcel acusándolo de sustracción de menores: "Después de que ellos intentan procesarme penalmente, que no lo logran, mi esposa me dice 'habla con ellos', busco a Rubén Luna, porque yo pensaba que era la persona con la cabeza más fría porque realmente él no figuró tanto, no era tan cercano".

Karla Panini aprovechó para decir su versión: "(Sara y Nina) Son hijas de una mujer que quise mucho aunque el pueblo me crea o no me crea. Lo repito y lo sostengo: Yo no le debo nada a nadie, ni a la familia de Karla Luna. Mi cuenta emocional y personal se saldó el día que fui directo a hablar con ella, me siento en paz y libre y es algo que no me interesa si lo creen".

"Si hemos tenido que salir a defendernos es porque ustedes no se han cansado de declarar cosas en nuestra contra y sobre todo, decir mentiras. Sí, sí cometimos fallas, pero se externó y habló con quien se debía hablar. Pero ustedes quieren inventarnos que si somos ladrones, drogadictos... ", reiteró Panini.

Américo Garza incluso reveló que cuando Karla Luna fue diagnosticada con cáncer, "ella tenía otro novio, llamado Sergio, un argentino. Siempre quisieron hacer creer que yo la engañé cuando le dio cáncer, ella ya tenía novio, y había tenido otros novios, estando conmigo y después de mí. ¿Por qué yo no iba a poder estar con alguien con quien yo quería estar? Yo le dije a Karla varias veces que me interesaba, siempre se lo dije. Yo me casé con ella cuando le dio cáncer y porque le dio cáncer, y fui muy claro con ella".

También dijo: "La historia con Karla Luna la viví yo, nuestra relación fue mala, tóxica, por parte de los dos; yo me casé con ella cuando le dio cáncer". Hablándole a la cámara como si fuera el hijo de Luna, dijo: "Tú sabes de mi mala relación con Karla, nunca fue un matrimonio feliz, para mí eran importantes mis hijas, y se lo aclaré. Si me quedé fue por mi hija, y se lo aclaré muchas veces".

Karla Panini y Américo Garza también recordaron que ellos iniciaron su relación luego de que Karla Luna "ya había tenido como dos o tres novios, no se hagan, no lo quieran ocultar. Todos nos hicimos mucho daño, pero lo hablamos y dijimos que lo dejáramos hasta ahí".

"¿Cómo cree que yo quiero dejarle a mis hijas a alguien que es así?", dijo Américo al referirse al padre de Karla Luna, y recordó: "En el 2011, cuando Monterrey vivía una época muy fea de violencia recuerdo que discutí con Karla porque ella me decía que una tía le habló de madrugada llorando porque andaban en Pueblo Nuevo buscando droga con mi hija Sara, de 2 años. Obviamente yo tuve un problema con Luna de que ya no iban ustedes (la familia materna) a cuidar a mi hija".

Garza mostró papeles para confirmar que el padre de Karla Luna estuvo preso por vender drogas, y hasta acusó a la mamá de la fallecida comediante de robarle los juguetes a su hija para revenderlos en los mercados. "Sara recuerda que su abuelita vendía sus cosas en los mercaditos", aseguró Américo, mientras Karla Luna acusó a la señora de robarse objetos de casas para venderlos en los tianguis.